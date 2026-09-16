Klub Inggris Liverpool tengah diliputi kekaguman luar biasa setelah penampilan awal yang memukau dari rekrutan barunya, bek muda asal Prancis Jeremie Jacquet "21 tahun", yang direkrut dari klub Prancis Rennes untuk menjadi pilihan masa depan sekaligus pengganti langsung Ibrahima Konate.

Konate hengkang ke Real Madrid dengan status bebas transfer pada musim panas lalu, setelah tampil apik bersama Liverpool di Liga Inggris.

Hanya dalam beberapa pekan, pujian pun mengalir dari media lokal di Liverpool sebagai bentuk apresiasi atas penampilan luar biasa Jacquet.

Surat kabar "Liverpool Echo" memuji penampilan tenang bek muda tersebut, seraya menyebut bahwa ia menjadi salah satu dari sedikit pemain yang meninggalkan Stadion Anfield dengan kepala tegak usai laga Sabtu lalu melawan Fulham.

Surat kabar itu menambahkan: "Hal paling menonjol dari Jacquet adalah ketenangan sarafnya. Beradaptasi dengan begitu mudah di dalam tim yang tengah melalui masa transisi dan menggantikan Ibrahima Konate merupakan pencapaian yang luar biasa bagi pemain yang baru genap berusia 21 tahun pada musim panas ini."

Surat kabar itu menegaskan: "Ia jauh lebih baik daripada Konate saat berada di usia yang sama, dan dari apa yang kami lihat, ia memiliki seluruh modal untuk menjadi pemain hebat."





Dalam konteks yang sama, jaringan "This is Anfield" menegaskan bahwa Jacquet tidak hanya memukau semua orang dengan kemampuan bertahannya yang tangguh, tetapi juga memberikan kontribusi ofensif yang melampaui apa yang disumbangkan duo gelandang Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa bek asal Prancis itu menunjukkan ketenangan dan kesabaran yang besar saat menguasai bola, sesuatu yang selama ini tidak dimiliki tim bersama Konate, sehingga menjadikannya elemen yang tak tergantikan dalam susunan pemain Liverpool.