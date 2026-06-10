Sikap manajemen Barcelona mengalami perubahan terkait perlakuan tidak menyenangkan yang mereka terima dari Atlético Madrid, di mana klub Catalan tersebut memutuskan untuk tetap melanjutkan negosiasi terkait transfer bintang Argentina, Julián Álvarez.

Atlético Madrid telah menyampaikan sikapnya yang jelas terkait transfer Julián Álvarez kepada Barcelona melalui serangkaian pesan yang diposting di media sosial, sebagai respons yang dianggap sebagai eskalasi sarkastis di tengah ketegangan antara kedua klub.

Klub Madrid itu menerbitkan pernyataan yang berbunyi: "Kami telah menjadi sasaran kampanye pencemaran nama baik dalam beberapa bulan terakhir. Namun tentu saja, tidak akan terlintas dalam pikiran kami untuk mempekerjakan wakil ketua wasit atau menggunakan koneksi politik untuk mendaftarkan pemain."

Atlético baru-baru ini meluncurkan serangkaian postingan sarkastis mengenai kemungkinan merekrut Lamine Yamal, Pedri, dan Raphinha, disertai dengan gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan yang menampilkan ketiganya mengenakan seragam merah-putih, sebagai referensi jelas terhadap persaingan antara kedua klub.

Surat kabar "lavanguardia" mengungkapkan bahwa Barcelona telah menganalisis secara cermat isi pesan-pesan tersebut selama akhir pekan, dan mempertimbangkan kemungkinan mengambil tindakan hukum terhadapnya, dengan anggapan bahwa hal itu memiliki dasar hukum yang potensial, terutama terkait pelanggaran hak citra para pemainnya.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa klub Catalan tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak mengajukan keluhan resmi, demi menjaga agar negosiasi strategis yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak tidak terganggu, serta untuk menghindari risiko membahayakan kepentingan olahraga mereka pada tahap yang sensitif ini.

Meskipun demikian, Barcelona menegaskan akan memberikan dukungan penuh kepada setiap pemainnya jika mereka memutuskan untuk mengambil tindakan hukum secara individu terkait pelanggaran hak citra yang mungkin terjadi.

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Sementara itu, Rafael Yuste, presiden sementara Barcelona, berkomentar dalam wawancara dengan TV3, "Sejujurnya, saya merasa komentar-komentar itu sangat tidak pantas, tetapi kita harus fokus pada apa yang kita lakukan sebagai klub."

Dia melanjutkan: "Etika yang baik adalah yang utama, dan kita harus menjadi teladan, mulai dari presiden hingga anggota dewan direksi terakhir."

Yusti menambahkan: "Namun, hal ini tidak mengubah kebijakan olahraga kami sama sekali. Deco sangat jelas mengenai rencananya dan akan mematuhinya."

Perkembangan ini terjadi di saat Barcelona berusaha menjaga stabilitas hubungannya dengan klub-klub pesaing, terutama dengan berlanjutnya negosiasi mengenai kemungkinan transfer yang mungkin melibatkan pemain-pemain dari Atlético Madrid.