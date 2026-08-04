Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) bergerak untuk memperluas lingkaran oposisinya terhadap Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, melalui pembentukan aliansi Eropa yang mencakup klub-klub dan federasi nasional, di tengah meningkatnya perselisihan antara kedua belah pihak setelah kegagalan proyek privatisasi hak komersial turnamen-turnamen FIFA, yang terpaksa ditarik Infantino usai gelombang penolakan yang luas.

UEFA sebelumnya menuntut Infantino mengundurkan diri dari jabatannya, sekaligus mengancam akan mengeskalasi protes dan menyerukan pemungutan suara atas keputusan pemecatannya.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol Marca , Presiden UEFA Aleksander Ceferin akan menggelar pertemuan dengan Presiden Asosiasi Klub Eropa, Nasser Al-Khelaifi, di sela-sela final Piala Super Eropa pada 12 Agustus di kota Salzburg, untuk membahas koordinasi sikap antara kedua pihak terhadap FIFA dan babak berikutnya dari pertikaian ini.

Sejumlah laporan media sebelumnya menyebutkan adanya tekanan yang dilakukan Ceferin terhadap Asosiasi Klub Eropa untuk mempertimbangkan pengambilan sikap eskalatif berupa boikot terhadap edisi mendatang Piala Dunia Antarklub. Namun, sumber-sumber di dalam asosiasi menjelaskan bahwa skenario ini belum diajukan saat ini, karena belum ada kesepakatan yang berlaku terkait edisi 2029, sehingga membicarakan boikot masih terlalu dini.

Baca juga:

Instruksi tegas: Bagaimana Presiden Prancis turun tangan menggagalkan rencana Infantino?

Sebaliknya, sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa rasa ketidakpuasan di kalangan klub-klub Eropa terus meningkat, terutama setelah mereka hingga kini belum menerima kompensasi finansial apa pun atas keikutsertaan pemain-pemain mereka di Piala Dunia Antarklub 2025, sebuah persoalan yang kini menjadi bahan pembahasan di dalam Asosiasi Klub Eropa.

UEFA tetap berpegang pada sikapnya yang menolak perluasan Piala Dunia Antarklub menjadi 48 tim, dengan menilai bahwa langkah tersebut akan menambah tekanan pada jadwal pertandingan yang sudah padat, hal yang sebelumnya telah dikritik Ceferin secara terbuka, seraya menegaskan bahwa turnamen-turnamen baru kini telah melampaui kemampuan pemain dan klub untuk menanggungnya.

Klub-klub Eropa juga menilai bahwa proyek terakhir Infantino telah melampaui kerangka institusional yang biasa berlaku, setelah memuat pengaturan yang menyangkut hak-hak dan kewajiban klub serta pemain mereka tanpa berkonsultasi dengan mereka atau mencapai kesepakatan terlebih dahulu, meskipun hubungan antara FIFA dan Asosiasi Klub Eropa diatur oleh sebuah nota kesepahaman yang mengatur berbagai persoalan ini, yang masa berlakunya berakhir pada 2030, sementara tidak mencakup edisi Piala Dunia Antarklub 2029.

Pergerakan UEFA tidak terbatas pada klub-klub saja, karena UEFA juga bekerja untuk menyatukan sikap federasi-federasi nasional Eropa. Meskipun ke-55 federasi anggota UEFA sepakat menolak model komersial Infantino, hanya empat federasi yang mengambil langkah tambahan dengan menarik dukungan mereka secara resmi terhadap pemilihan ulang Presiden FIFA, yaitu federasi Inggris, Wales, Swedia, dan Serbia, sebagai indikasi meluasnya front oposisi di dalam sepak bola Eropa.