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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Perang bola di La Cartuja menyulut protes Real Madrid

T. Courtois
A. Guler
Vinicius Junior
Real Madrid
Real Betis
LaLiga
Belgia
Turki
Brasil
Spanyol

Kebetulan atau disengaja?

Menit pertama laga antara Real Madrid dan Real Betis pada pekan keempat La Liga di Stadion La Cartuja menyaksikan munculnya kendala pertama pertandingan, ketika bola sampai ke kaki Courtois, hingga kiper asal Belgia itu memberi tahu wasit Hernandez Hernandez bahwa bola tersebut kekurangan udara.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", wasit pertandingan kemudian melakukan pergantian bola pertama, dan itu bukan pergantian terakhir, karena pelanggaran yang dilakukan Bellerin terhadap Vinicius beberapa menit kemudian memicu keraguan Guler, di mana pemain asal Turki itu mengambil bola untuk bersiap melepaskan tendangan, dan bersama rekannya asal Brasil ia mengulang keluhan Courtois soal tekanan udara.

Setelah pemeriksaan singkat dan diskusi sebentar, wasit pun kembali mengganti bola sebelum tim asuhan pelatih Jose Mourinho mengeksekusi tendangan bebas, dan hal itu tidak berhenti sampai di situ, karena sebuah lemparan ke dalam setelah melewati menit ketujuh memicu keadaan ketidakpuasan baru.

Ketidakpuasan kali ini datang dari pihak Denzel Dumfries, yang menghindari untuk menghampiri wasit dan menangani sendiri pergantian bola di garis pinggir Stadion La Cartuja, sehingga pertandingan menyaksikan tiga kali pergantian bola.

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