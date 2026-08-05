Peran apa yang dimainkan Said El Mala? Di BVB masih ada satu kekosongan khusus

Konstantinos Karetsas menjadi rekrutan termahal Borussia Dortmund sejauh musim panas ini dengan biaya transfer 30 juta euro, ia adalah seorang playmaker dan dielu-elukan sebagai "Lionel Messi dari Yunani". Meski nomor punggung 10 yang tampak paling masuk akal untuknya di BVB saat ini kosong setelah kepergian Julian Brandt, Karetsas tetap akan mengenakan nomor 19.

Menurut Bild , pemain 18 tahun itu tidak tertarik dengan nomor 10. Nomor favoritnya adalah 20, yang terakhir juga ia kenakan di KRC Genk. Namun, di BVB nomor 20 sudah dipakai Marcel Sabitzer, yang masih dikaitkan dengan kepergian pada musim panas ini. Karena itu, Karetsas beralih ke nomor 19, yang juga ia kenakan di tim nasional Yunani. Di BVB, nomor 19 dulu lama dipakai Kevin Großkreutz lalu Brandt, sebelum ia beralih ke nomor 10.

Bisa jadi BVB masih akan menemukan pemain nomor 10 yang baru pada musim panas ini: Said El Mala? Pemain yang kini berusia 19 tahun itu pernah dirayu dua tahun lalu dengan jersey BVB bernomor 10, tetapi transfer itu gagal saat itu karena Dortmund dan klubnya ketika itu, Viktoria Köln, tidak bisa mencapai kesepakatan soal biaya transfer. Sebagai gantinya, El Mala justru bergabung dengan 1. FC Köln.

Upaya BVB untuk mendapatkan Said El Mala saat ini mandek

Kini El Mala mengincar kepindahan ke Dortmund, namun kedua klub masih sangat berjauhan dalam valuasi transfer. Köln kabarnya meminta sekitar 50 juta, sementara tawaran terbaru BVB masih jauh di bawah itu. Menurut Bild , direktur pelaksana Lars Ricken dan direktur olahraga Ole Book tidak sengaja membiarkan nomor 10 tetap kosong, terlebih El Mala mengenakan nomor 13 di Effzeh.

Dari waktu ke waktu, di BVB juga muncul spekulasi soal kemungkinan kembalinya Jadon Sancho yang saat ini tanpa klub. Memang, saat ini sama sekali tidak ada tanda ke arah sana. Namun, jika transfer El Mala gagal, isu itu bisa kembali memanas. Saat dipinjamkan ke BVB pada musim semi 2024, Sancho mengenakan nomor punggung 10. Di dua klub terakhirnya, FC Chelsea dan Aston Villa, ia masing-masing mengenakan nomor 19, yang kini sudah dipakai Karetsas di BVB.

Selain itu, pemilik nomor 10 terkenal dalam sejarah BVB adalah Mario Götze, Henrikh Mkhitaryan, Tomas Rosicky, Andreas Möller, direktur pelaksana saat ini Lars Ricken, anggota dewan pengawas Michael Zorc, serta para pahlawan dari era 1960-an Lothar Emmerich, Siegfried Held, dan Timo Konietzka.