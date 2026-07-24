Pep Guardiola berterima kasih atas tawaran resmi: "Saya merasa terhormat, tetapi..."

Pep Guardiola tidak akan menjadi pelatih baru tim nasional Italia, seperti dikonfirmasi sejumlah media Italia termasuk La Gazzetta dello Sport dan kantor berita ANSA.

Guardiola menganggur sejak kepergiannya dari Manchester City pada musim panas lalu. Karena itu, manajer asal Spanyol tersebut berada di urutan teratas dalam daftar incaran federasi sepakbola Italia.

Paolo Maldini, direktur teknik di federasi sepakbola Italia, mengonfirmasi bahwa ia telah menemui pria Catalan itu di rumahnya di Barcelona untuk meyakinkannya agar memilih Italia.

Kini telah dipastikan bahwa Guardiola tidak akan menjadi penerus Gennaro Gattuso. Sang manajer dengan sopan menolak tawaran tersebut. “Saya merasa terhormat, tetapi saat ini rasanya tidak tepat,” kata sang manajer kepada Maldini, menurut laporan surat kabar olahraga berwarna merah muda itu.

Selain Guardiola, federasi sepakbola Italia dalam beberapa hari terakhir juga berbicara dengan Carlo Ancelotti, yang saat ini masih menjadi pelatih tim nasional Brasil.

Selain Ancelotti, Italia juga mempertimbangkan Andrea Pirlo, Roberto Mancini, dan Antonio Conte.

Italia melewatkan tiga Piala Dunia terakhir pada 2026, 2022, dan 2018. Namun, negara Eropa Selatan itu masih mampu menjuarai Piala Eropa pada 2021. Itu terjadi di bawah arahan Mancini.