Penyerang Uruguay memberi peringatan: Arab Saudi mengalahkan Argentina

Federico Vinias, penyerang tim nasional Uruguay, memperingatkan bahwa laga melawan Arab Saudi yang akan digelar pada Senin malam waktu Pantai Timur Amerika Serikat di Stadion Hard Rock, Miami, akan menjadi pertandingan yang sulit.

Vinías mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi: "Ini adalah pertandingan yang sangat rumit, mereka memiliki pemain-pemain yang luar biasa. Ada preseden di Piala Dunia 2022, ketika mereka memainkan pertandingan pertama melawan Argentina dan menang."

Dia melanjutkan: "Kami tidak boleh terlalu percaya diri, karena ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, dan pertandingan pertama selalu sulit."

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Dia menambahkan: "Mengulangi apa yang kami lakukan pada 2010 (mencapai semifinal Piala Dunia) akan menjadi hal yang sangat positif bagi kami, itulah yang saya lihat secara pribadi.. Kami bekerja keras untuk menampilkan performa yang baik, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan para penggemar yang mendukung kami."

Mengenai instruksi pelatihnya asal Argentina, Marcelo Bielsa, dan perannya yang mungkin di lini depan bersama Darwin Nunez, Vinicius mengatakan: "Marcelo selalu menuntut semangat, dan mengarahkan para penyerang untuk melakukan tekanan tinggi serta melelahkan para bek dan lawan."

Dia menambahkan: "Jika hal itu (menggunakan dua penyerang) dipastikan, saya bisa dengan mudah bermain bersama penyerang murni, karena saya pernah melakukannya pada suatu tahap dalam karier saya. Saya pikir adanya dua penyerang murni memungkinkan pembagian tugas, tekanan, menarik perhatian bek, dan mungkin memberi kesempatan kepada rekan saya untuk menerima bola dengan lebih leluasa."

Dia menyimpulkan: "Saya bisa mundur dengan mudah, karena saya melakukannya di Real Oviedo, tapi saya juga pemain yang bisa menekan barisan pertahanan lawan untuk menciptakan peluang, dalam hal ini bagi Darwin. Saya tahu cara memainkan kedua peran tersebut, saya tidak akan menghadapi masalah apa pun dalam hal itu."