Tottenham Hotspur berupaya menuntaskan salah satu kesepakatan terkuat di bursa transfer musim panas, setelah menempatkan penyerang Nigeria Victor Osimhen, bintang Galatasaray, di puncak prioritas mereka untuk memperkuat lini depan, sebagai respons atas keinginan pelatih Italia Roberto De Zerbi, yang terus melanjutkan pembangunan kembali timnya menjelang bergulirnya musim baru.

Tottenham dikaitkan dengan langkah serius untuk merekrut Osimhen, di mana laporan menunjukkan bahwa klub London itu telah mengajukan tawaran awal senilai antara 50 hingga 55 juta pound sterling.

Di sisi lain, Galatasaray bersikeras memperoleh sekitar 65 juta pound sterling untuk menyetujui penjualan sang top skor mereka, sebuah penilaian yang dianggap sebagian pihak terlalu tinggi mengingat sang pemain terikat kontrak jangka panjang dan posisinya yang begitu penting di dalam tim Turki tersebut.

De Zerbi meyakini bahwa timnya membutuhkan seorang penyerang murni yang mampu membuat perbedaan, terutama di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depan pemain Brasil Richarlison, serta belum berhasilnya Dominic Solanke sejauh ini dalam menyelesaikan seluruh masalah lini serang tim.

Pelatih Italia itu menilai bahwa Osimhen merupakan penyerang ideal untuk memberikan tim sebuah titik tumpu serangan yang sesuai dengan gayanya yang berbasis penguasaan bola, berkat kekuatan fisik, kecepatan, serta pergerakannya yang cerdas di dalam kotak penalti.

Situs "CaughtOffside" mengungkap, mengutip sumber-sumber dekat dengan agen para pemain, bahwa Tottenham telah mendapat lampu hijau dari sisi sportif untuk memulai negosiasi resmi terkait kesepakatan tersebut.

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa kesepakatan mengenai persyaratan pribadi kontrak diperkirakan tidak akan menjadi hambatan besar dalam merampungkan kepindahan pemain internasional Nigeria itu ke Liga Primer Inggris.

Angka-angka luar biasa yang mendongkrak nilainya

Osimhen tampil dengan musim yang luar biasa bersama kostum Galatasaray, setelah mencetak 41 gol dan memberikan 10 assist dalam 52 pertandingan di berbagai ajang, angka-angka yang menjelaskan besarnya minat yang ia terima dari klub-klub besar Eropa.

De Zerbi meyakini bahwa penyerang Nigeria itu mampu menghadirkan lompatan kualitas pada lini serang Tottenham, berkat kemampuan mencetak golnya yang istimewa dan kehadirannya yang kuat di dalam kotak penalti.

Osimhen mendapat pujian besar dari pelatih timnas Nigeria, Eric Chelle, yang menyebutnya sebagai "penyerang terbaik di dunia", merujuk pada level menawan yang ia tampilkan selama musim-musim terakhir.

Meski minat terus meningkat, hingga kini belum ada kontak resmi atau negosiasi langsung antara Tottenham dan Galatasaray untuk menuntaskan kesepakatan.

Manajemen klub London itu juga menyadari bahwa merampungkan kesepakatan sebesar ini bisa menjadi sulit setelah pengeluaran besar yang terjadi pada periode transfer saat ini, kecuali jika klub berhasil menjual sejumlah pemainnya.

Kesepakatan ideal, tetapi dengan syarat

Langkah Tottenham untuk merekrut penyerang baru bisa jadi bergantung pada masa depan Richarlison, yang belum memutuskan pilihannya mengenai kelanjutannya bersama tim.

Menurut surat kabar "The Guardian", De Zerbi lebih memilih penyerang Brasil itu bertahan, tetapi ia menyadari bahwa sang pemain belum mengambil keputusan finalnya.

Dengan tersisa kurang dari setahun sebelum kontraknya berakhir, kepergiannya bisa memberikan klub fleksibilitas finansial yang lebih besar, sekaligus menciptakan kebutuhan mendesak untuk merekrut seorang pengganti berkelas tinggi.

Tugas Tottenham tidak akan mudah, sebab Osimhen juga diminati sejumlah klub besar Eropa, terutama Manchester United, Chelsea, dan Atletico Madrid, hal yang bisa mendongkrak nilai kesepakatan dan melemahkan posisi klub London itu dalam negosiasi.

Osimhen tergolong salah satu penyerang paling komplet di Eropa, sebab ia memadukan kecepatan, kekuatan fisik, pressing tinggi, serta kemampuan besar dalam menyelesaikan serangan, sebuah kualitas yang menjadikannya tambahan taktis yang ideal bagi Tottenham.

Kendati demikian, aspek finansial tetap menjadi faktor penentu, sebab merampungkan kesepakatan dengan nilai sekitar 60 juta pound sterling akan menjadi pilihan yang logis, sementara melewati batas 100 juta pound sterling bisa menjadi risiko besar, terutama setelah pengeluaran besar yang dilakukan klub selama periode transfer saat ini.