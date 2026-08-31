Penyerang kelas atas: Mohammed Al-Issa bintang bulan pertama Liga Joy

Muhammad Al-Issa, bintang Al-Ettifaq, tampil sebagai pemain paling menonjol di bulan pertama edisi kedua Liga "Jawwy" Elite U-21, setelah menampilkan awal luar biasa yang membuatnya mengungguli para pesaingnya dan mencuri perhatian berkat ketajamannya mencetak gol serta pengaruh langsungnya terhadap hasil-hasil timnya.

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Al-Ettifaq hanya menjalani dua pertandingan sepanjang Agustus, tetapi Al-Issa hanya membutuhkan sekitar 180 menit untuk membuktikan bahwa ia memiliki insting mencetak gol kelas atas, setelah berhasil melesakkan 5 gol, sehingga memulai perjalanannya di turnamen ini dengan cara yang dengan cepat menempatkan namanya di antara bakat-bakat paling ditunggu.

Awalnya begitu bersejarah menghadapi Al-Tadamon, ketika Al-Issa memimpin timnya melibas lawannya dengan skor 10-1, dan mencetak empat gol penuh "super hat-trick", dalam salah satu penampilan individu terkuat yang disaksikan turnamen ini sejak dimulainya edisi kedua, sehingga mendeklarasikan dirinya sejak dini sebagai salah satu penyerang paling berbahaya.

Kegemilangan Al-Issa tidak berhenti pada pertandingan pertama, karena ia kembali di pekan kedua menghadapi Damac untuk mencetak gol baru dalam kemenangan Al-Ettifaq dengan skor 2-0, sehingga mencapai 5 gol hanya dalam dua pertandingan, dengan mempertahankan pengaruh golnya di setiap penampilan bersama tim.

Awal ini mengungkap kemampuan besar Al-Issa dalam memanfaatkan peluang dan bergerak efektif di sepertiga area serang, sekaligus torehan golnya di dua pertandingan beruntun menegaskan bahwa kegemilangannya menghadapi Al-Tadamon bukan sekadar pertandingan luar biasa, melainkan kelanjutan dari level menyerang yang mencolok dan bisa terus berlanjut sepanjang pekan-pekan mendatang.

Dan dengan berakhirnya bulan pertama, Muhammad Al-Issa menjadi nama paling menonjol di Liga "Jawwy" Elite, setelah memuncaki panggung pencetak gol dan memimpin Al-Ettifaq menuju awal yang kuat, sehingga menempatkan dirinya sejak dini dalam perburuan gelar top skor dan membuktikan bahwa ia adalah salah satu pemain yang layak diikuti dari dekat sepanjang sisa musim.