Penyerang dengan 2,6 juta pengikut kembali ke Eredivisie

Ole Romeny akan menyelesaikan transfernya ke Fortuna Sittard, demikian dilaporkan oleh jurnalis transfer Mounir Boualin. Pemain berusia 26 tahun asal Nijmegen ini akan bergabung dari Oxford United.

Fortuna telah menjadwalkan pemeriksaan medis. Detail-detail terakhir kini sedang diselesaikan oleh semua pihak yang terlibat.

Romeny masih memiliki kontrak di Oxford hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilainya hanya 800.000 euro. Belum diketahui berapa jumlah yang akan dibayarkan Fortuna.

Pemain asal Nijmegen ini sangat populer di media sosial karena ia membela timnas Indonesia.

Dalam sepuluh pertandingan internasional bersama timnas Indonesia, Romeny mencetak enam gol dan dua assist. Hal ini telah memberinya 2,6 juta pengikut di Instagram.

Di Oxford United, Romeny mengalami kesulitan. Dalam 32 pertandingan bersama klub Inggris tersebut, ia hanya mencetak satu gol.

Di Belanda, Romeny sebelumnya pernah bermain untuk NEC, Willem II, FC Emmen, dan FC Utrecht secara berturut-turut.

Di Sittard, Romeny berpotensi menjadi rekan setim sesama pemain timnas Indonesia, Justin Hubner. Justin Hubner telah tampil sebanyak 18 kali mewakili Indonesia.