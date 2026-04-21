Penyerang Ajax, Wout Weghorst, menerima pujian tertinggi dari Enschede

Jan Streuer sangat mengagumi Wout Weghorst. Direktur teknis FC Twente, yang akan hengkang dari Grolsch Veste setelah musim ini, bahkan menganggap penyerang Ajax tersebut sebagai teladan bagi dunia olahraga Belanda.

Kontrak Weghorst di Ajax akan segera berakhir dan ia telah dikaitkan dengan kepindahan tanpa biaya transfer ke FC Twente. ''Apakah ia akan datang atau tidak, ia telah tampil baik di mana pun,'' kata Streuer dalam program regional De Oosttribune.

Streuer menggambarkan Weghorst sebagai 'pemain yang istimewa'. ''Tapi dia memang pemain dengan mentalitas pemenang. Dan pemain seperti itu selalu berguna dalam sebuah tim. Kita butuh pemenang, dan di Belanda jumlahnya masih terlalu sedikit.''

Direktur teknis, yang akan menyerahkan tongkat estafet sepenuhnya kepada Erik ten Hag musim panas ini, juga memuji Michal Sadílek. Gelandang tengah tersebut terikat kontrak di Enschede antara tahun 2021 dan 2025 dan telah mengenakan seragam Tukkers sebanyak 122 kali.

Streuer juga mengagumi Ramiz Zerrouki. Selain itu, menurutnya, FC Twente memiliki terlalu sedikit pemenang sejati. ''Saya pikir setiap klub begitu,'' keluh direktur yang akan hengkang itu, yang langsung menyebut Bundesliga sebagai contoh terbaik.

''Misalnya Borussia Dortmund atau Eintracht Frankfurt. Di sana, enam atau tujuh dari sebelas pemain adalah pemenang sejati. Jika di sini di Belanda Anda memiliki tiga, Anda sudah harus puas. Itu memang perbedaan mentalitas,'' kata Streuer.