Penyerang Ajax mengumumkan kepergiannya di Instagram

Don O’Niel akan hengkang dari Ajax. Voetbal International melaporkan pada Sabtu bahwa pemain sayap kanan tersebut sedang dalam perjalanan ke Qatar untuk menyelesaikan transfernya ke Al-Ahli.

O’Niel terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2027. Klub asal Amsterdam ini pasti akan menerima biaya transfer, meskipun jumlah pastinya untuk pemain sayap tersebut belum diketahui.

''Setelah 13 tahun, saya memutuskan untuk meninggalkan klub ini. Saya datang ke sini sebagai anak berusia enam tahun dan kini pergi sebagai pemuda. Ajax tidak hanya membentuk saya sebagai pesepakbola, tetapi juga sebagai pribadi yang saya miliki saat ini. Justru karena itulah, mengambil keputusan ini sama sekali tidak mudah. Namun, pada akhirnya ini terasa sebagai langkah yang tepat untuk perkembangan saya selanjutnya,” tulis pemain Ajax yang akan hengkang itu di Instagram.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya selama beberapa tahun terakhir. Mulai dari pelatih dan staf hingga rekan setim dan para pendukung. Terima kasih atas semua dukungan, kepercayaan, dan kenangan tak terlupakan yang akan selalu saya bawa dalam hati. Ajax akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya. Terima kasih untuk semuanya,” tambah O’Neil dengan penuh rasa syukur.

Di antaranya Sean Steur, yang telah pindah ke Newcastle United, Jorthy Mokio, dan Rayane Bounida memberikan emoji hati kepada O’Neil di kolom komentar.

O’Niel bergabung dengan akademi muda Ajax pada tahun 2013 dan kemudian melewati semua tim junior. Pada Mei 2024, ia melakukan debutnya di sepak bola profesional bersama Jong Ajax. Beberapa bulan kemudian, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya.

Pemain sayap kanan ini menghabiskan beberapa tahun di bangku cadangan Ajax 1, namun tidak pernah mendapat kesempatan bermain. Di Jong Ajax, O'Neil telah tampil dalam 38 pertandingan.