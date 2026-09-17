Penyerang Ajax Abdellah Ouazane menerima kabar luar biasa dari Maroko

Abdellah Ouazane untuk pertama kalinya mendapat panggilan ke timnas Maroko. Winger Ajax berusia tujuh belas tahun itu berpeluang melakoni debutnya di tim nasional saat menghadapi Gabon pada akhir bulan ini dalam perjalanan menuju Piala Afrika.

Ouazane sebelumnya pernah bermain untuk berbagai tim junior Belanda. Namun, bulan lalu pemain sayap Ajax itu mengumumkan bahwa ia memilih karier internasional bersama Maroko, yang juga sudah beberapa kali ia bela di level junior.

Ouazane yang masih sangat muda menjalani persiapan musim dengan impresif dan kerap dimainkan pelatih Míchel di posisi sayap kiri. Sejauh ini, ia telah mencatatkan satu gol dan tiga assist.

Meski begitu, Míchel memilih untuk memainkan Ouazane secara perlahan. Winger tersebut digunakan sebagai pemain pengganti dalam pertandingan-pertandingan terakhir Ajax. Saat ini, Ouazane tengah bersiap untuk laga kandang melawan Excelsior pada Sabtu.

Pelatih timnas Mohamed Ouahbi juga mengirim undangan kepada Oussama Targhalline (Feyenoord), Ismael Saibari (Bayern München), dan Anass Salah-Eddine (Panathinaikos) untuk masuk skuad final Maroko.

Sofyan Amrabat justru tidak masuk dalam skuad Maroko. Gelandang Ajax itu belum lama ini mengumumkan bahwa ia tidak lagi ingin bermain di bawah arahan Ouahbi.

Dalam periode internasional mendatang, Maroko akan bermain tiga kali. Gabon dan Lesotho menjadi lawan dalam rangkaian kualifikasi Piala Afrika, sementara satu laga uji coba akan dijalani melawan Ghana.