Menurut laporan surat kabar Belgia Het Laatste Nieuws, asupan air yang tidak memadai dari pemain ofensif Yunani itu sesaat sebelum pertandingan bisa jadi menjadi penyebab kolapsnya dirinya.

Kecurigaan terkait dehidrasi itu disebut muncul dalam pemeriksaan awal di sebuah rumah sakit. Dari pihak Borussia Dortmund, hingga Rabu siang masih belum ada pernyataan mengenai diagnosis resmi yang telah diselesaikan.

Seorang juru bicara hanya mengatakan kepada SID saat dimintai keterangan bahwa kondisi Karetsas "cukup baik sesuai situasinya". Sebelumnya, Die Schwarzgelben melalui direktur pelaksana olahraga Lars Ricken melaporkan adanya "masalah sirkulasi" yang datang secara tiba-tiba pada pemain ofensif berusia 18 tahun itu.

Karetsas saat laga pembuka Liga Champions melawan klub LaLiga itu tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa kontak dengan pemain lain pada menit ke-23 di Signal Iduna Park. Sebelumnya, ia masih melakukan dribel secara normal dan melepaskan sebuah umpan. Namun kemudian ia mengangkat tangan dan meminta penanganan. Tak lama berselang, petugas medis bergegas datang, rekrutan baru itu dibawa keluar lapangan diiringi tepuk tangan penonton dan dengan air mata di matanya.

"Saya keluar bersamanya, tetapi pada saat itu dia tidak bisa langsung berbicara. Tentu kami berharap keadaannya segera, segera membaik dan tidak ada yang serius," kata direktur olahraga Dortmund Ole Book sesaat setelah kemenangan 3-2 itu. "Itu terjadi sangat mendadak. Tentu saja itu sangat merusak suasana."

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Apakah BVB harus kehilangan pemain penting berikutnya?

Bagi BVB, absennya Karetsas dalam waktu lama akan menjadi pukulan berat. Rekrutan baru Giannis Konstantelias sudah mengalami robek ligamen kruis saat penampilan pertamanya di Bundesliga melawan HSV pada pekan pertama dan akan absen lama.

Sebagai penggantinya, Ethan Nwaneri dipinjam dari FC Arsenal secara mendadak sesaat sebelum akhir periode transfer. Nwaneri masuk menggantikan Karetsas pada Selasa. Di lini belakang, Dortmund juga sedang dihantui masalah cedera. Kovac harus menggantikan Nico Schlotterbeck, Emre Can, dan Filippo Mane saat duel melawan Villarreal.

Ramy Bensebaini juga masih belum sepenuhnya fit karena memar tulang rusuk, tetapi bagaimanapun ia memang tidak akan memenuhi syarat bermain karena kartu kuning-merahnya dari pertandingan melawan Atalanta Bergamo (1-4) pada Februari.