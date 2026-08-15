Penonton tiba-tiba heboh total pada menit ke-22 soal Dusan Tadic

Dusan Tadic mendapat banyak sorotan negatif di media sosial saat Willem II vs NEC. Penyerang 37 tahun milik tim asal Nijmegen itu gagal memberi kesan berarti dalam babak pertama yang berjalan sulit dan terutama dihujani kritik karena sebuah situasi pada menit ke-22.

NEC kesulitan pada fase awal pertandingan dan untuk waktu yang lama nyaris tidak mampu menggoyahkan lini pertahanan Willem II. Tim tuan rumah justru menghadirkan ancaman pertama pada menit kelima lewat serangan balik cepat, sementara NEC baru mencatatkan tembakan pertamanya setelah 35 menit: Adam Tahaui mengarahkan bola tepat ke kiper Karst de Leeuw.

Tadic juga nyaris tak mampu memberi pengaruh secara ofensif pada babak pertama. Seorang penonton kesal dengan momen ketika pemain Serbia itu, menurutnya, terlalu lama menunggu untuk melepaskan percobaannya sendiri: "Tadic benar-benar harus belajar untuk menembak sendiri lebih cepat."

Namun, perhatian terbesar tertuju pada sebuah situasi pada menit ke-23 ketika Tadic jatuh ke tanah setelah kontak minimal dan dengan tegas meminta penalti. Di X, banyak penonton yakin bahwa nyaris tidak ada apa-apa dalam kejadian itu. "Kartu kuning untuk Tadic di sini sebenarnya pantas. Dia benar-benar meleset dari bola dan kemudian malah menjadikannya sebagai diving," tulis Arthur.

Penonton lain juga menilai sang penyerang seharusnya dihukum. "Tidak masuk akal Tadic tidak mendapat kartu kuning untuk akting yang sangat buruk. Diving yang memalukan," bunyi salah satu komentar, sementara yang lain menulis: "Tadic seharusnya memang diberi kartu kuning untuk ini. Diving yang sangat konyol."

Penampilan mantan penyerang Ajax itu juga memunculkan kembali kejengkelan lama dari penonton lain. "Tadic belum melupakan kebiasaannya. Baru 20 menit bermain dan sudah tiga kali jadi angsa sekarat," bunyinya, sementara orang lain menulis dengan sinis: "Pelanggaran yang memalukan terhadap Tadic!"

Kritik itu tidak terbatas pada momen penalti tersebut. "Halo NEC, maukah kalian segera menghilangkan tingkah 'bintang dunia' dari Tadic itu?" tanya seorang penonton, sementara yang lain berkata: "Tadic adalah bahan tertawaan hari ini. Diving macam apa itu, seharusnya dia diberi kartu kuning. Benar-benar badut."







