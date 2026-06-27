Penonton Meksiko mengejutkan Maroko demi Belanda

Dennis T. Kloose, warga negara Belanda yang menjabat sebagai direktur olahraga klub Meksiko Monterrey, sedang menanti kedatangan tim nasional negaranya untuk bertanding dalam babak 32 besar Piala Dunia melawan Maroko.

Pertandingan antara Belanda dan Maroko akan digelar pada dini hari Selasa mendatang di Stadion Monterrey.

"Monterrey terletak di ketinggian di atas permukaan laut, tetapi tidak terlalu tinggi hingga membuat para pemain menderita karenanya," kata T. Kloose dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Belanda Algemeen Dagblad.

Ia menambahkan, “Yang benar-benar akan memengaruhi mereka adalah panasnya cuaca. Cuaca di sini panas sepanjang tahun. Dan saya selalu bercanda, bahwa panas di sini berlangsung selama 13 bulan dari 12 bulan.”

Ia menjelaskan, “Meksiko adalah negara yang sangat mencintai sepak bola. Ketika tim nasional Meksiko bertanding, kehidupan hampir terhenti. Oleh karena itu, pertandingan antara Belanda dan Maroko akan menjadi sorotan besar.”

Mengenai tim mana yang akan mendapat dukungan dari suporter Meksiko, ia menjawab, “Belanda selalu memiliki citra yang luar biasa sebagai negara sepak bola, dan tim Oranye sangat populer di sini.”

T. Kloose berpendapat bahwa kondisi cuaca akan menjadi tantangan bagi timnas Belanda, namun di sisi lain ia yakin bahwa “De Oranje” akan mendapatkan dukungan dan simpati dari sebagian besar penonton Meksiko selama pertandingan yang dinantikan melawan Maroko.