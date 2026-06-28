Penonton marah besar setelah komentar 'memalukan' dari komentator NOS mengenai Cristiano Ronaldo

Siaran NOS mengenai pertandingan krusial fase grup Piala Dunia antara Portugal dan Kolombia langsung memicu kontroversi di awal pertandingan. Komentator Arman Avsaroglu melontarkan kritik tajam terhadap Cristiano Ronaldo hanya dalam hitungan menit, yang kemudian disusul oleh banjir reaksi marah di media sosial. Banyak pemirsa berpendapat bahwa komentator tersebut terlalu menonjolkan pendapat pribadinya.

Portugal memulai pertandingan di Miami di mana hanya kemenangan yang cukup untuk mencegah Kolombia merebut posisi teratas di Grup K. Bahkan sebelum Ronaldo benar-benar tampil dalam pertandingan, Avsaroglu sudah membahas kapten Portugal tersebut secara mendetail. “Tim ini dipenuhi talenta-talenta Portugal. Mereka benar-benar salah satu kandidat kuat untuk memenangkan turnamen ini, tapi ya. Bagaimana cara mengatasi masalah seperti Ronaldo?”, kata Avsaroglu.

“Terkadang Ronaldo adalah bagian dari solusi, namun lebih sering justru menjadi masalah. Bukankah kehadirannya justru menghalangi permainan Portugal yang lebih baik di masa-masa akhir kariernya? Jika Anda bertanya kepadanya, dia akan menjawab tidak,” kata sang komentator.

Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa saat kemudian, Avsaroglu kembali menyinggung Ronaldo. “Gerakan Portugal kurang dinamis. Anda tentu membutuhkan beberapa aksi lari, tapi ya, Ronaldo memang memilih momennya dengan tepat, dia tidak bisa terus berlari. Ada terlalu banyak keheningan.”

Komentar reporter NOS tersebut memicu kemarahan besar di X. Puluhan penonton menuduh komentator NOS itu tidak objektif dan menunjukkan ketidaksukaan pribadi terhadap Ronaldo.

“Sangat jelas bahwa komentator itu benci Ronaldo. Jangan biarkan dia melaporkan lagi!”, tulis seseorang. Seorang penonton lain menanggapi: “Komentar memalukan dari NOS selama pertandingan Kolombia vs Portugal. Sudah saatnya komentator kalian belajar bersikap netral. Saya hanya ingin menikmati komentar, bukan mendengarkan seseorang yang menghina Ronaldo selama lima belas menit.”

Reaksi lainnya juga tak kalah tajam. “Pertandingan baru berjalan seperempat jam dan komentator itu hanya terus-menerus menjelek-jelekkan Cristiano Ronaldo. Ini konyol. Sudah sangat menjengkelkan jika seorang komentator terus-menerus menyuarakan pendapat pribadinya, tapi sedikit rasa hormat seharusnya tetap ada,” tulis seorang pengguna.

Seorang pengguna lain mengatakan: “Saya langsung ganti saluran saat Portugal melawan Kolombia. Seorang komentator yang seolah-olah sengajamencari-cari kesalahan Ronaldo. Komentar-komentar apa ini yang benar-benar memalukan?”

Kenny Romer juga bersikap kritis. “Komentator di pertandingan Kolombia vs Portugal itu melelahkan. Jelas bahwa Avsaroglu adalah penggemar Messi, tapi terus-menerus menjelek-jelekkan Cristiano Ronaldo mulai mengganggu.” Seorang pengguna lain menulis: “Omong kosong yang mengerikan dari reporter NOS itu tentang Ronaldo dan Portugal. Sudah waktunya pensiun.” Pengguna lain lagi berpendapat: “Kebencian terhadap Ronaldo dari komentator NOS itu mulai terasa menjijikkan.”