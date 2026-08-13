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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Penolakan resmi yang sudah diduga: Juventus berniat pinjam bintang Real Madrid

Transfers
LaLiga
Serie A
Real Madrid
Juventus
A. Lunin
Spanyol
Italia

Kiper Real Madrid asal Ukraina, Andriy Lunin, masuk dalam radar Juventus, yang berhasrat mendapatkan jasanya dengan status pinjaman.

Jaringan "Defensa Central" menyebutkan, mengutip jurnalis Filippo Cornacchia yang bekerja di La Gazzetta dello Sport, bahwa Juventus akan segera bergerak untuk mendatangkan Lunin.

Menurut Cornacchia, klub Italia itu pertama-tama berupaya mendapatkan Zion Suzuki dengan status pinjaman, yang pindah ke Parma setelah menghabiskan waktu di Paris Saint-Germain.

Dan jika Juventus tidak segera mencapai kesepakatan dengan Parma, klub Italia yang dilatih Luciano Spalletti itu telah menaruh nama Lunin di atas meja sebagai opsi alternatif.

Lunin tampil sebagai pemain inti dalam laga-laga Los Blancos selama periode persiapan saat ini, setelah Thibaut Courtois bergabung dengan Valdebebas hanya beberapa hari lalu. 

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Namun Real Madrid tidak memikirkan kepergian kiper Ukraina itu, yang memperpanjang kontraknya sekitar dua tahun lalu, sehingga akan tetap bertahan bersama klub hingga tahun 2030. 

Nilai pasar Lunin sempat mencapai 25 juta euro menurut situs Transfermarkt, namun kini mencapai 12 juta euro.

Dari Italia, belum diungkapkan berapa nominal yang akan disiapkan Juventus untuk mendapatkan Lunin, yang mencapai penampilan terbaiknya di Stadion Santiago Bernabeu selama musim 2023/2024.

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