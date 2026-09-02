Apakah Nick Woltemade nyaris saja berlabuh di Bundesliga bersama Borussia Dortmund? Seperti dilaporkan Sport Bild, BVB tampaknya membatalkan sebuah kesepakatan barter spektakuler pada detik-detik terakhir.

Menurut laporan tersebut, Newcastle United, klub Woltemade, kembali mengajukan tawaran kepada Die Schwarz-Gelben untuk gelandang Felix Nmecha, dengan Woltemade akan diperhitungkan sebagai bagian barter dalam kemungkinan kesepakatan itu demi menekan biaya transfer.

Sky sebelumnya sudah melaporkan pada awal Agustus tentang minat The Magpies terhadap Nmecha, dengan bos BVB Ole Book relatif cepat menutup pintu untuk kepergian pemain tim nasional Jerman tersebut. Pernyataan itu tampaknya tidak membuat Newcastle mundur, meski direktur olahraga Dortmund menjelaskan bahwa kepindahan Nmecha "sangat tidak mungkin" dan ia "cukup yakin bisa menutup kemungkinan" transfer pada musim panas ini. Namun, Bock tetap menyisakan sedikit celah: "Tentu saja secara teoretis selalu bisa saja ada angka yang astronomis."

Klub Woltemade ingin menurunkan angka tersebut dengan tawaran barter itu, meski kepindahan kapten Bruno Guimaraes ke Arsenal telah memasukkan sekitar 87,5 juta euro ke kas mereka. Sebelumnya, Anthony Gordon juga sudah hengkang ke Barcelona dengan nilai lebih dari 80 juta euro dan Sandro Tonali pergi ke Tottenham seharga 108 juta euro plus bonus.

Gonzalez gantikan Nmecha: Newcastle pinjamkan Woltemade ke Turin

Berapa nilai transfer yang dianggap cukup "astronomis" bagi BVB tidak pernah dikomunikasikan secara resmi. Namun, untuk transfer langsung, kemungkinan dibutuhkan 100 hingga 120 juta euro agar Book dan Borussia mau duduk di meja perundingan. Pada akhirnya, Newcastle menemukan gelandang tengah barunya pada diri Nico Gonzalez, yang datang dari Manchester City seharga 56 juta euro, sementara Woltemade pada akhirnya pindah ke Juventus dengan status pinjaman.

Nmecha bergabung ke BVB pada 2023 dari VfL Wolfsburg dengan biaya transfer 30 juta euro. Setelah mengalami kesulitan pada awalnya, juga karena cedera, ia memantapkan diri di bawah pelatih Niko Kovac sebagai pemain kunci di lini tengah bertahan. Di posisi itu pula, ia sebenarnya sudah diplot untuk musim baru bersama Jobe Bellingham di BVB. Pada musim lalu, ia mencatatkan lima gol dan tiga assist dalam 42 pertandingan kompetitif untuk runner-up Jerman tersebut.