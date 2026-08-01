Penjualan final: Mourinho menyingkirkan kiper Real Madrid

Sevilla mencapai kesepakatan pada hari Sabtu ini terkait perekrutan Fran Gonzalez, kiper Real Madrid, yang tidak lagi masuk dalam rencana pelatih asal Portugal, Jose Mourinho.

Fran Gonzalez, yang berusia 21 tahun, diperkirakan akan bergabung dalam beberapa jam ke depan dengan pemusatan latihan klub Andalusia tersebut di Belanda, yang berlangsung hingga Sabtu mendatang.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Sevilla akan membayar sekitar 3 juta euro untuk memperoleh 50% hak atas Fran Gonzalez, yang menjadi kiper utama tim Real Madrid Castilla selama dua musim terakhir.

Kiper tersebut juga telah menyepakati seluruh klausul kontraknya dengan klub Andalusia itu, yang akan berlaku hingga Juni 2031, menurut sumber-sumber yang mengetahui transaksi tersebut sebagaimana dikutip oleh kantor berita EFE.

Fran bergabung dengan akademi Real Madrid 4 tahun lalu, dan menjalani sekitar 50 pertandingan bersama tim Castilla, ditambah satu pertandingan bersama tim utama, yaitu melawan Valencia di Stadion Santiago Bernabeu dalam pekan ke-30 musim 2024-2025 di La Liga Spanyol.

Bergabungnya Fran Gonzalez ke Sevilla akan mengakibatkan keluarnya kiper Alberto Flores dari skuad tim. Flores berusia 22 tahun, kontraknya berakhir pada 30 Juni mendatang, dan klub menilai bahwa masa baktinya bersama tim cadangan telah berakhir.