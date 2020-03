Apa Arti Nama Inter Dalam Sepakbola? Begini Penjelasannya

Mulai dari Italia hingga Amerika Serikat, sejumlah tim di dunia menyebut diri sebagai Inter. Tetapi apa arti Inter sesungguhnya?

Sebutan untuk klub sepakbola berbeda-beda tetapi untuk beberapa, lebih sering digunakan ketimbang lainnya, termasuk ' '.

Di negara-negara berbahasa Inggris, sebutan 'United' dan 'Rovers' menjadi yang paling sering ditemukan namun Inter punya daya pikat yang lebih mendunia karena bisa ditemukan di Italia, Brasil dan Amerika Serikat.

Inter yang berasal dari Italia adalah contoh yang paling terkenal hingga menghadirkan inspirasi bagi klub-klub di seluruh dunia.

Tetapi apa arti Inter sesungguhnya? Berikut pemaparan Goal.

Apa arti 'Inter' dalam sepakbola?

Dalam sepakbola, nama Inter biasanya merupakan singkatan dari Internasional (terkadang dituliskan Internacional atau Internazionale, tergantung pada bahasa yang digunakan).

Nama itu menekankan pada ciri khas klub yang merangkul pemain, anggota dan penggemar dari semua bangsa, tidak peduli asal domisili klub tersebut.

Mereka yang membentuk Inter di Italia sebelumnya terlibat di , namun mereka kemudian membangun klub sendiri sebagai bentuk pemberontakan terhadap persepsi dominasi pemain Italia di tubuh Rossoneri.

Pendiri klub yang berasal dari Italia dan Swiss - memilih nama Internazionale dan mereka dengan lantang mengatakan, "We are brothers of the world" atau secara langsung diartikan 'kita semua saudara dunia'.

Tim sepakbola mana saja yang disebut Inter?

Tim Negara Inter Baku (sekarang Keshla FK) Azerbaijan SC Internacional Brasil Inter de Lages Brasil Inter de Santa Maria Brasil Inter SP Brasil Inter Zapresic Kroasia Inter Leipzig Jerman Internazionale Italia Inter Sibiu (bubar) Rumania FC International Rumania Inter Bratislava Slowakia Inter Miami Amerika Serikat Inter Cardiff (bubar)

Klub terbesar dan paling terkenal sebagai Inter berada di Italia, mereka diketahui sebagai Inter Milan atau Internazionale Milano.

Tim milik David Beckham Inter Miami adalah yang terbaru, mereka berdiri pada 2018 dan memasuki kompetisi MLS untuk pertama kali pada 2020. Nama lengkap mereka adalah Club Internacional de Futbol Miami.

Di Brasil, ada sederet klub yang dinamai Internacional, terbesar dan paling sukses adalah SC Internacional dari Alegre di bagian selatan negara tersebut.

Di Jerman ada International Leipzig atau pendeknya Inter Leipzig. Klub ini berdiri pada 2013 dan sekarang beredar di level bawah piramida sepakbola Jerman, berada di balik bayang-bayang nama besar .

Di Britania Raya juga ada tim Inter Cardiff, yang bermain di Liga Wales, namun mereka melebur bersama Cardiff Metropolitan University dan nama Inter sepenuhnya dipensiunkan pada 2009.

Inter Bratislava adalah klub terkenal dari Slowakia, sementara Inter Zapresic tampil di Liga Kroasia.

Di Rumania, Inter Sibiu bertahan dari 1992 hingga 2000, sementara FC Internacional beredar dari 2000 hingga 2011.

Inter Baku adalah nama tim asal Azerbaijan mulai 2004 hingga 2017 sebelum masalah finansial membuat mereka berganti nama menjadi Keshla FK.

Perselisihan Inter vs Inter Miami

Pada 2019, Inter dari melayangkan gugatan terhadap tim anyar MLS Inter Miami terkait penggunaan nama 'Inter'.

Klub asal italia itu sudah memantau perkembangan Inter Miami dan sekarang berurusan dengan kantor Paten dan Merk Amerika Serikat terkait penggunaan nama 'Inter' karena mereka sebelumnya telah mengajukan hak paten pada 2014.

Meskipun dibayang-bayangi kemungkinan harus mengubah nama di masa depan, petinggi Inter Miami Jorge Mas menegaskan pada awal 2020 jika pihaknya sama sekali tidak mengkhawatirkannya.

"Masalah ini tidak ada urusannya dengan nama Inter Miami, tetapi terkait eksklusivitas satu kata yaitu 'Inter'," terang Mas.

"Tidak peduli hasilnya nanti, Inter Miami akan berada di sini untuk 50 hingga 100 tahun. Kami tidak mengkhawatirkan masalah merk atau apapun itu."