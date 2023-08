PENJELASAN: Mengapa Declan Rice Kenakan Jersey Nomor 41

Pemain asal Inggris itu berbicara tentang alasannya mempertahankan nomor yang ia kenakan saat masih menjadi pemain tim muda di West Ham.

Declan Rice mengukir reputasi untuk dirinya sendiri di West Ham saat mengenakan jersey No. 41, dengan teguh mempertahankan nomor punggung yang diberikan kepadanya saat pertama kali menembus tim utama The Hammers selama beberapa musim.

Ia memilih untuk mempertahankan nomor tersebut ketika dia pindah ke Arsenal pada 2023 dalam rekor kepindahan senilai £105 juta ($137 juta) dan melihat nomor setinggi itu di punggung pemain senior - apalagi salah satu rekrutan termahal sepanjang masa - pasti akan membuat beberapa orang terheran-heran.

Di sini, GOAL akan membahas alasan di balik keputusan Rice untuk mengenakan nomor punggung 41.

Mengapa Declan Rice mengenakan No. 41?

Takhayul adalah bagian besar dari alasan mengapa Rice mengenakan jersey No. 41 dan dia memberikan wawasan tentang pilihan nomor punggungnya dalam sebuah episode The Overlap dengan Gary Neville pada 2022.

"Itu hanya nomor yang diberikan kepada saya di akademi oleh kitman, Jamo," kata Rice.

"Nomor itu tetap melekat pada diri saya sejak saat itu dan, sejujurnya, saya telah membicarakannya dengan ayah saya - terlepas dari apa pun yang terjadi dalam karier saya, saya akan tetap menggunakan No. 41."

"Saya pikir 'Rice 41' memiliki arti yang bagus, saya tumbuh dengan bermain di dalamnya dan saya agak percaya takhayul tentang hal-hal seperti itu ... Saya tidak tahu jika saya berganti nomor punggung apakah itu akan menghambat penampilan saya, saya tidak tahu!"

Dalam wawancara yang sama, Rice mengungkapkan bahwa No. 4 atau No. 6 adalah nomor punggung standar tim utama yang ia sukai dan ia telah bermain dengan nomor punggung tersebut dalam beberapa kesempatan dalam kariernya.

Yang menarik adalah Arsenal mungkin telah mengubah kebijakan tidak resmi yang mengijinkan Rice mengenakan No. 41. Mantan winger The Gunners Alex Iwobi mengungkapkan pada 2020 bahwa dia didorong untuk mengambil nomor senior yang lebih tradisional ketika dia menerobos ke Emirates, sehingga berakhir dengan No. 17 alih-alih No. 45 yang dia sukai.

Rice tidak sendirian di dunia sepakbola yang membiarkan takhayul menentukan perilakunya.

Sang gelandang idola, John Terry, terkenal sangat percaya takhayul dan memiliki daftar hal-hal yang harus dia patuhi sebelum setiap pertandingan, serta menyimpan sepasang pelindung tulang kering yang sama selama sepuluh tahun.

Berapa nomor punggung Declan Rice di timnas Inggris?

Meskipun Rice pernah mengenakan No. 41 untuk West Ham dan Arsenal, dia telah mengenakan nomor lain di level internasional untuk Republik Irlandia dan Inggris.

No. 4 adalah nomor punggung utama yang ia kenakan untuk Inggris, yang sesuai dengan perannya dalam tim sebagai gelandang bertahan. Namun, ia juga pernah mengenakan No. 18, 17, 16, delapan, tujuh dan lima saat bermain untuk The Three Lions.

Ia terkenal mengenakan No. 10 untuk Irlandia saat bermain sebagai bek tengah dalam pertandingan persahabatan senior lawan Turki pada 2018 dan juga mengenakan No. 7 untuk Boys in Green, meskipun dia bukan seorang winger.