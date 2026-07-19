Pengusiran Fernández Menandai Babak Kelam bagi Argentina di Piala Dunia

Gaya permainan fisik yang agresif yang diterapkan tim nasional Argentina dalam final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol berubah menjadi mimpi buruk yang sesungguhnya, setelah Enzo Fernández menerima kartu merah pada masa tambahan waktu, sehingga “El Tango” mencatatkan rekor negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.

Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, yang menunjukkan kesabaran luar biasa pada babak pertama, kartu kuning kedua kepada gelandang Chelsea tersebut akibat benturan keras dengan pemain Spanyol Pau Kubarsi, hanya beberapa menit setelah ia menerima peringatan pertama akibat pelanggaran yang ceroboh. Akibatnya, rekan-rekan Messi harus bermain dengan 10 pemain selama dua babak perpanjangan waktu, setelah waktu normal berakhir dengan skor imbang 0-0.

Dengan pengusiran ini, Argentina menjadi satu-satunya tim dalam sejarah yang menerima 3 kartu merah di putaran final Piala Dunia, setelah Pedro Monzón dan Gustavo Di Sotti diusir pada final 1990 melawan Jerman Barat, sehingga melampaui rekor tim mana pun dalam sejarah turnamen ini.

Fernández, yang menjadi pahlawan dalam pertandingan semifinal melawan Inggris, juga menjadi pemain pertama yang diusir dalam pertandingan final Piala Dunia sejak pemain Belanda John Heitinga di final 2010 melawan Spanyol, sebuah kejadian yang membayangi ambisi Argentina untuk merebut gelar juara dunia dengan hanya 10 pemain.