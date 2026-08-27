Federasi Sepak Bola Argentina "AFA" mengumumkan pada hari Kamis ini bahwa mereka telah memperoleh persetujuan dari Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" terkait permintaan mereka untuk mengubah cara pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan kepada sejumlah pemain timnas, menyusul peristiwa yang terjadi pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol.

Federasi Argentina, dalam pernyataan resminya, menjelaskan bahwa mereka telah mengajukan permintaan kepada "FIFA" untuk mengizinkan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan kepada para pemainnya, dan kepada federasi itu sendiri, selama pertandingan persahabatan kategori "A" dan/atau pertandingan resmi di bawah Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan "CONMEBOL", mana yang lebih dahulu tiba, dan permintaan itulah yang telah disetujui.

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"FIFA" sebelumnya telah menghukum Leandro Paredes dengan larangan 10 pertandingan, Nahuel Molina 7 pertandingan, dan Thiago Almada satu pertandingan, di samping larangan 3 pertandingan bagi anggota staf teknis Roberto Ayala, akibat peristiwa yang terjadi seusai final Piala Dunia, yang dimenangkan Spanyol dengan skor (1-0) pada Juli lalu.

Federasi Argentina menegaskan bahwa mereka akan terus mengajukan banding atas sanksi tersebut, yang juga mencakup denda finansial dan pembatasan kehadiran penonton pada pertandingan timnas di kandang sendiri.

Federasi tersebut menyatakan dalam pernyataannya: "Federasi Sepak Bola Argentina, demi membela hak-haknya dan hak-hak para pemainnya, menunggu pertimbangan atas keputusan-keputusan tersebut untuk mengajukan gugatan yang sesuai di hadapan Komite Banding FIFA, dengan menganggap Pengadilan Arbitrase Olahraga (TAS) sebagai upaya terakhir yang mungkin ditempuh".

Penasihat hukum Federasi Argentina, Andrés Patón Urich, sebelumnya menyatakan pada hari Jumat lalu dalam pernyataannya kepada radio "DSports": "Kami menilai bahwa sanksi tersebut berlebihan, dan kami akan berupaya untuk meringankannya", sebagaimana dikutip radio "COPE"Spanyol.

"FIFA" juga menjatuhkan denda sebesar 321 ribu dolar kepada Federasi Argentina, berdasarkan sejumlah pasal dari kode disiplin, akibat insiden yang terjadi selama pertandingan timnas melawan Tanjung Verde, Mesir, Swiss, Inggris, dan Spanyol di Piala Dunia.

Timnas Argentina akan menjalani dua pertandingan berikutnya di kandang sendiri dengan pembatasan kehadiran penonton sebesar 50%, sebagai bagian dari sanksi yang dijatuhkan kepada mereka.

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