Pengumuman pengganti Messi saat melawan Yordania

Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, memutuskan untuk menempatkan bintang utamanya, Lionel Messi, di bangku cadangan pada awal pertandingan tim “Penari Tango” melawan Yordania, yang dijadwalkan besok pagi, Minggu, waktu Greenwich, dalam putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Scaloni ingin memberikan Messi waktu istirahat, setelah Argentina memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai juara Grup 10, serta telah mengetahui lawan berikutnya, yaitu Cape Verde yang finis sebagai runner-up di belakang Spanyol di Grup 8.

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Absennya Messi akan memberi kesempatan kepada penyerang Atlético Madrid, Julián Álvarez, untuk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di edisi Piala Dunia kali ini, di mana ia akan memimpin lini depan bersama Lautaro Martínez, menurut jurnalis ternama Argentina, Gastón Idul.

Alvarez telah tampil dalam dua pertandingan melawan Aljazair (3-0) dan Austria (2-0) sebagai pengganti Martínez, masing-masing pada menit ke-55 dan ke-64.

Sementara itu, Scaloni mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan Argentina melawan Yordania: “Leo akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Saya sudah tahu susunan pemain inti, tetapi saya tidak bisa mengungkapkannya di sini.”

Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk mengistirahatkan Messi diambil sebagai bagian dari manajemen stamina sang bintang Argentina setelah lolos lebih awal, sambil menyoroti bahwa pertandingan ini “merupakan kesempatan untuk mencoba pemain baru dan memberikan menit bermain tambahan kepada para pemain cadangan.”



