Pengumuman Pemain Terbaik dan Kiper Terbaik Piala Dunia 2026

Spanyol terus merayakan gelar juara Piala Dunia 2026 dengan meraih tiga penghargaan individu bergengsi, setelah Rodri dinobatkan sebagai Pemain Terbaik turnamen, Pau Kubarsi meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik, sementara Unai Simón dinobatkan sebagai Kiper Terbaik.

Rodri, gelandang tengah “La Roja”, dinobatkan sebagai pemenang penghargaan tersebut setelah menampilkan performa luar biasa yang mengantarkan timnas negaranya meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarahnya. Ia menjadi motor utama tim di lini tengah dan mengendalikan ritme pertandingan dengan sangat profesional.

Selain itu, Pau Kubarsi, gelandang muda berusia 21 tahun, meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik di turnamen ini, berkat penampilan menonjol yang memperlihatkan bakat luar biasanya dan menegaskan bahwa masa depan sepak bola Spanyol berada di tangan yang tepat.

Sementara itu, Unai Simón, kiper tim nasional Spanyol, dinobatkan sebagai pemenang Sarung Tangan Emas sebagai kiper terbaik di turnamen ini, setelah gawangnya hanya kebobolan satu gol dalam 8 pertandingan.