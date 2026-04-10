Pengumuman Pelatih Tim Nasional Italia

Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) hari ini, Jumat, mengumumkan penunjukan Silvio Baldini, pelatih tim nasional U-21, sebagai pelatih tim nasional senior, menyusul kepergian Gennaro Gattuso.

Gattuso mundur dari jabatan pelatih timnas Italia setelah gagal membawa Azzurri ke putaran final Piala Dunia 2026.

Federasi Sepak Bola Italia menyebutkan dalam sebuah pernyataan bahwa Baldini akan memimpin timnas Italia dalam dua pertandingan persahabatan melawan Yunani dan Luksemburg pada bulan Juni mendatang.

Italia telah memenangkan 8 dari 9 pertandingan yang dimainkan melawan Luksemburg, dengan satu-satunya hasil imbang (1-1) terjadi pada pertandingan persahabatan yang digelar pada 4 Juni 2014.

Sementara itu, Italia telah memainkan 11 pertandingan melawan Yunani, di mana Azzurri meraih 7 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 12 Oktober 2019 di Stadion Olimpico di hadapan 56 ribu penonton, di mana Italia menang 2-0 berkat gol dari Jorginho dan Bernardeschi.

Tim Eropa... "Opta" memprediksi juara Piala Dunia 2026