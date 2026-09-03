Tim pelatih timnas Mesir mengumumkan bahwa mereka akan menjalani pertandingan persahabatan melawan Afrika Selatan, dalam rangka persiapan menghadapi kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Ibrahim Hassan, manajer timnas senior sepak bola Mesir, menegaskan bahwa telah diputuskan untuk menghadapi timnas Afrika Selatan dalam laga persahabatan, pada pukul sembilan malam tanggal 4 Oktober mendatang, dalam rangka persiapan menghadapi kualifikasi Piala Afrika 2027.

Hassan menambahkan, dalam sebuah pernyataan resmi, bahwa Stadion Kairo akan menjadi tuan rumah laga persahabatan antara timnas Mesir dan Afrika Selatan.

Perlu diketahui bahwa timnas Mesir akan menjalani dua pertandingan selama pemusatan latihan September ini, melawan Angola pada tanggal 25 September di Stadion Kairo, kemudian melawan Sudan Selatan pada tanggal 29 September, di Juba, Sudan Selatan, pada matchday pertama dan kedua kualifikasi Piala Afrika 2027.

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