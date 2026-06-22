Konrad Laimer, bek kanan Bayern Munich berusia 29 tahun, hampir memperpanjang kontraknya dengan juara Bundesliga tersebut, sebuah langkah yang menegaskan kelanjutan kariernya di Bavaria meskipun usianya hampir memasuki dekade keempat; kini hanya tersisa beberapa detail kecil untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut secara definitif.

Menurut majalah khusus sepak bola Jerman “Kicker”, negosiasi antara kedua belah pihak telah mencapai tahap akhir, dan hanya tersisa beberapa detail sekunder yang belum disepakati, yang menandakan bahwa pengumuman resmi mengenai perpanjangan kontrak tersebut akan segera dilakukan dalam beberapa hari atau minggu ke depan.

Saat ini, Laimer terikat kontrak dengan Bayern Munich hingga Juni 2027, dan diperkirakan akan melanjutkan kariernya di Bavaria kecuali terjadi keadaan tak terduga, terutama setelah musim luar biasa yang ia jalani bersama tim Bavaria tersebut.

Laimer, yang sebelumnya pernah bermain untuk RB Leipzig sebelum pindah ke Bayern Munich, telah mencatatkan musim yang luar biasa bersama juara Jerman tersebut. Ia mencetak 3 gol dan memberikan 13 assist dalam 47 pertandingan yang ia jalani di semua kompetisi musim lalu, menjadikannya salah satu pengatur serangan terkemuka dari posisi bek kanan di Eropa.

Statistik ofensif Laimer tergolong luar biasa untuk seorang pemain bertahan, karena ia berkontribusi langsung pada 16 gol dalam satu musim, yang menonjolkan pentingnya perannya secara taktis dalam skema Bayern Munich yang mengandalkan keterlibatan bek sayap dalam serangan.