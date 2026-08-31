Petenis Serbia, Novak Djokovic, tersingkir dari turnamen tenis Amerika Serikat Terbuka di babak pertama, dalam salah satu kejutan terbesar turnamen ini, setelah kalah dari petenis Argentina, Mariano Navone, yang menempati peringkat ke-49 dunia, dalam pertandingan maraton yang berlangsung selama 4 jam 36 menit dan berakhir dalam 5 set.

Navone meraih kemenangan terbesar dalam kariernya atas Djokovic dengan skor 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, sehingga menjadi petenis Argentina kedua yang mampu menyingkirkan bintang Serbia itu di salah satu dari empat turnamen besar (Grand Slam), setelah rekan senegaranya, Guillermo Coria, pada tahun 2005.

Tersingkirnya Djokovic menjadi kejutan besar, mengingat sebelumnya ia telah meraih kemenangan dalam 19 pertandingan beruntun di babak pertama pada partisipasinya di turnamen Amerika Serikat, sementara rekornya melawan para pesaingnya dari deretan bintang besar tenis di babak-babak awal mencapai 37 kemenangan tanpa kekalahan.

Meski Djokovic yang berusia 39 tahun dan telah menjuarai Amerika Serikat Terbuka sebanyak 4 kali memulai pertandingan dengan kuat, Navone mampu membalikkan jalannya laga secara bertahap, memanfaatkan menurunnya kekuatan fisik petenis Serbia itu, yang kembali mengalami kesulitan selama musim panas Amerika yang berat.

Sebelumnya, Djokovic juga tersingkir dari turnamen Cincinnati Masters di babak pertama, setelah kalah dari petenis Argentina, Tiago Agustin Tirante, sebelum skenario tersebut terulang dengan cara yang lebih pahit di New York, hingga ia mendapati dirinya keluar dari sebuah turnamen besar sejak pertandingan pertamanya.

Navone berkata usai pertandingan: "Ini adalah hal yang luar biasa, dan sangat berarti bagi saya. Menang dalam lima set melawan pemain berpengalaman ini bukanlah sesuatu yang terjadi setiap hari," seraya mengungkapkan kebahagiaannya karena berhasil mengalahkan salah satu petenis terhebat sepanjang sejarah dan di lapangan yang selama ini sering menjadi tempatnya bersinar.

Petenis Argentina itu menambahkan: "Ini adalah mimpi, dan sekarang saya harus memulihkan diri, tidur, dan bersiap," merujuk pada beratnya tugas fisik yang ia jalani melawan Djokovic.

Djokovic berpamitan kepada para penggemar di New York dengan cara yang mengharukan, di mana ia menyempatkan diri menandatangani suvenir untuk para penggemar sebelum meninggalkan lapangan, dalam sebuah pemandangan yang menambah spekulasi mengenai kemungkinan bahwa ini merupakan partisipasi terakhirnya di turnamen tersebut, dan mungkin salah satu pertandingan terakhirnya di lapangan Flushing Meadows.

Di sisi lain, Navone tidak akan memiliki banyak waktu untuk merayakan kemenangan terbesar dalam kariernya, karena ia bersiap menjalani pertandingan berikutnya dua hari mendatang, melawan pemenang dari duel antara petenis Swiss, Stanislas Wawrinka, dan petenis Italia, Matteo Berrettini.