Penghargaan Arab... Peluit Omar Artan Menggema di Teluk

Federasi Sepak Bola Kuwait melakukan tindakan istimewa terhadap wasit asal Somalia, Omar Artan, setelah ia dilarang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Artan tidak dapat tampil di Piala Dunia tersebut setelah dilarang masuk ke Amerika Serikat karena dugaan masalah keamanan.

Asosiasi Sepak Bola Kuwait mengumumkan, melalui akunnya di platform X, penunjukan Omar Artan untuk memimpin pertandingan antara Kuwait dan Al-Qadsia, yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni mendatang.

Dijelaskan bahwa penunjukan Artan tersebut dilakukan atas undangan resmi dari Ketua Federasi Sepak Bola Kuwait, Syekh Ahmad Al-Yusuf Al-Sabah, yang mendapat persetujuan cepat dan sambutan luas dari Federasi Sepak Bola Somalia.

Pernyataan Federasi Sepak Bola Kuwait tersebut menyoroti bahwa rekan mereka dari Somalia sangat memuji inisiatif persaudaraan ini, sekaligus menegaskan bahwa hal tersebut mencerminkan kedalaman ikatan persahabatan dan saling percaya, serta akan berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan olahraga antara kedua negara.

Pertandingan antara Kuwait dan Al-Qadsia akan menjadi perayaan khusus, karena pada kesempatan tersebut Klub Kuwait akan dinobatkan sebagai juara liga domestik.

Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) telah menunjukkan simpati kepada Omar Artan dan menugaskannya untuk memimpin pertandingan Super Eropa antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa.