Penggemar Belanda: Inggris tidak pantas disejajarkan dengan Jerman, Prancis, atau Spanyol

Seorang pendukung Belanda yang ditemui GOAL di luar stadion tidak segan-segan saat ditanya mengenai reputasi Inggris di kancah internasional — ia menyebut "Three Lions" sebagai tim yang paling dilebih-lebihkan dalam dunia sepak bola dan mengungkapkan bahwa Belanda sama sekali tidak takut pada mereka seperti halnya mereka takut pada Jerman, Prancis, atau Spanyol.

'Mereka Tidak Sebagus Itu'

Saat berbicara dengan seorang reporter GOAL, pendukung tersebut tidak menyembunyikan pendapatnya.

"Yah, Inggris selalu menjadi tim yang paling dilebih-lebihkan sejauh ini," katanya. "Kenapa? Mereka tidak sebagus itu."

Itu adalah penilaian blak-blakan yang akan membuat para pendukung Inggris kesal, terutama karena "Tiga Singa" sering kali masuk dalam daftar favorit di setiap turnamen besar. Namun bagi penggemar ini, reputasi dan hasil adalah dua hal yang sangat berbeda.

Tanpa Faktor Ketakutan

Yang paling menonjol bukan hanya penolakan terhadap kualitas Inggris - melainkan perbandingan dengan bagaimana perasaan orang Belanda saat menghadapi tim-tim raksasa sejati di benua ini.

"Belanda tidak pernah khawatir saat menghadapi Inggris, seperti halnya kami yang khawatir saat menghadapi Jerman, Prancis, atau Spanyol," jelasnya.

Saat diminta untuk menjelaskannya lebih rinci, ia menggambarkan sensasi fisik yang pasti dikenali oleh setiap penggemar sepak bola.

"Kamu tahu sensasi perut yang berdebar-debar itu? Kami tidak merasakannya saat menghadapi Inggris."