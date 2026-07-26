Pengganti Torres: Barcelona Incar "Permata Tersembunyi" di Bundesliga

Barcelona terlibat dalam persaingan sengit untuk merampungkan transfer penyerang asal Kosovo, Vjosa Aslani, bintang klub Jerman Hoffenheim, sebagai pengganti potensial bagi pemain Spanyol Ferran Torres yang kini masa depannya menjadi tidak jelas bersama klub Katalan itu meski tampil gemilang di final Piala Dunia 2026, di tengah keraguan sang pemain untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir setahun lagi, serta adanya minat kuat dari Paris dan Madrid.

Menurut surat kabar Katalan "Sport", Aslani yang berusia 23 tahun, yang mencetak 11 gol dan memberikan 8 assist bersama Hoffenheim dalam 35 pertandingan musim lalu, kini menjadi incaran Blaugrana sebagai opsi serangan yang menjanjikan, terutama karena klausul pelepasan dalam kontraknya hanya sebesar 29 juta euro, yang membuatnya menjadi transfer yang relatif sesuai dengan kondisi keuangan klub.

Torres antara Perpanjangan Kontrak dan Kepergian

Barcelona menghadapi dilema nyata dengan Torres yang berusia 26 tahun, yang berubah menjadi pahlawan nasional di Spanyol setelah mencetak gol penentu di final Piala Dunia terakhir, di mana klub ingin memperpanjang kontraknya yang tersisa satu tahun, namun sang pemain serius memikirkan untuk pergi di tengah minat kuat dari Paris Saint-Germain dan Atletico Madrid, yang mendorong manajemen Katalan untuk mencari alternatif secepatnya.

Aslani Menunda Leipzig demi Menunggu Barcelona

Meski Aslani telah menyetujui secara prinsip untuk bergabung dengan klub Jerman Leipzig, penyerang asal Kosovo itu menahan diri dalam mengambil keputusan akhir sembari menunggu tawaran resmi dari Barcelona, sebuah indikasi jelas atas preferensinya untuk pindah ke klub Katalan tersebut jika mereka mengajukan tawaran konkret.

Faktor waktu menjadi tekanan yang semakin besar bagi manajemen Barcelona, yang kini dituntut untuk cepat mengambil keputusan dalam urusan Torres terlebih dahulu sebelum bergerak secara resmi menuju Aslani, terutama karena Leipzig menekan sang pemain untuk menentukan sikapnya, yang bisa membuat Blaugrana kehilangan kesempatan untuk merekrut salah satu talenta muda paling menonjol di Liga Jerman.