Klub Maghreb Fez semakin dekat untuk memperkuat skuadnya dengan transfer pemain asing pertama mereka pada periode bursa transfer musim panas saat ini, setelah penyerang asal Afrika Selatan Tshegofatso John Mabasa tiba di Maroko, sebagai persiapan untuk menuntaskan kepindahannya ke klub tersebut, dalam langkah yang bertujuan memperkuat lini depan menyambut musim baru.

Situs "Sport7" Maroko menyebutkan bahwa penyerang asal Afrika Selatan Tshegofatso John Mabasa tiba di Maroko untuk menyelesaikan proses kepindahannya ke skuad Maghreb Fez, setelah negosiasi panjang yang mempertemukannya dengan para petinggi juara Maroko tersebut.

Para petinggi Maghreb Fez menantikan kedatangan pemain tersebut untuk memberikan sentuhan akhir pada kesepakatan ini, sebagai persiapan untuk pengumuman resmi kontraknya, sehingga ia menjadi pemain asing pertama yang bergabung dengan skuad tim pada periode bursa transfer musim panas saat ini.

Situs Maroko itu menambahkan bahwa Mabasa, yang berusia 29 tahun, akan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak secara resmi, dan ia diproyeksikan menggantikan kepergian penyerang Maroko Sofiane Benjdida, yang baru-baru ini pindah ke Al Ahly Mesir.

Perekrutan penyerang asal Afrika Selatan ini merupakan bagian dari rencana manajemen Maghreb Fez untuk membangun kembali tim, khususnya setelah kepergian sejumlah pemain asing, yang paling menonjol adalah pemain Mauritania Aissa Mbarek dan pemain Botswana Kabelo Seakanyeng.

Tshegofatso John Mabasa dianggap sebagai salah satu penyerang paling menonjol di Liga Afrika Selatan, setelah menampilkan performa mengesankan bersama tim Stellenbosch pada musim lalu, dan tampil bersama mereka di ajang Piala Konfederasi Afrika.

Penyerang asal Afrika Selatan ini juga sebelumnya pernah membela panji klub Orlando Pirates, yang memberinya pengalaman kontinental dan lokal yang bisa menjadi tambahan kuat bagi Maghreb Fez pada musim mendatang.