Pengganti Mahrez... Al-Ahly hampir merekrut sahabat Ronaldo

Laporan media pada Minggu malam ini mengungkapkan bahwa manajemen klub Al-Ahli Saudi hampir merekrut salah satu pemain tim nasional Portugal selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Al-Ahli sebelumnya telah memutuskan kontrak pemain asal Aljazair, Riyad Mahrez, dan saat ini sedang mencari pengganti yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut di musim baru.

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Jurnalis Italia terpercaya, Fabrizio Romano, menyebutkan bahwa Al-Ahli saat ini telah memasuki tahap negosiasi lanjutan dengan Sporting Lisbon untuk mendatangkan Francisco Trincão guna mengisi posisi sayap pada musim baru.

Ia menjelaskan bahwa negosiasi sedang berlangsung antara kedua klub, dan sang pemain terbuka untuk pindah ke Al-Ahly, dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai sekitar 50 juta euro.

Saat ini, Trincão sedang bersama tim nasional Portugal di putaran final Piala Dunia bersama legenda Cristiano Ronaldo, namun ia belum mendapat kesempatan untuk bermain.