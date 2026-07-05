Pengganti Álvarez... Bintang Spanyol menutup pintu bagi Barcelona

Penyerang Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, dianggap sebagai salah satu pemain kunci tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026.

Oyarzabal telah mencetak 4 gol bersama La Roja di Piala Dunia 2026 hingga saat ini, yang menambah 15 gol yang ia cetak bersama Real Sociedad pada musim La Liga lalu.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa Oyarzabal akan menjadi pemain yang menarik perhatian sejumlah klub, termasuk Barcelona, berkat penampilannya yang luar biasa.

Oyarzabal kini berusia 29 tahun dan masih memiliki beberapa tahun ke depan untuk bermain di level tertinggi, ditambah lagi kontraknya bersama Real Sociedad berlaku hingga musim panas 2028.

Klub Catalan tersebut membutuhkan penguatan di posisi penyerang utama musim panas ini setelah kepergian Robert Lewandowski, dan bukan rahasia lagi bahwa target utama manajemen adalah penyerang asal Argentina, Julián Álvarez dari Atlético Madrid.

Jika Barça gagal mendatangkan Álvarez, mereka akan beralih untuk merekrut pemain lain, dan di antara alternatif yang dipertimbangkan untuk menggantikan penyerang Atlético Madrid tersebut, nama Oyarzabal menonjol.

Pemain Real Sociedad tersebut baru-baru ini mengomentari minat yang mungkin datang dari Barcelona dan klub-klub besar lainnya.

Dari pernyataannya, tampaknya merekrutnya tidak akan mudah. Dalam wawancara dengan program “El Partidazo” di Radio Cope, ia mengatakan, “Saya sudah berkali-kali mengatakan ini, saya bahagia di Real Sociedad. Bagi saya, klub ini adalah rumah dan tempat saya.”

Ia melanjutkan, “Sociedad juga telah mendukung saya di saat-saat tersulit, ketika saya sedang mengalami masa-masa terburuk. Berkat Real Sociedad, saya bisa berada di sini hari ini. Tidak banyak yang bisa saya tambahkan.”