Pengakuan Rahasia... Pemain Prancis Mengungkap Kejutan Terkait Peringkat Maroko!

Salah satu bintang tim nasional Prancis membuat kejutan besar terkait performa Maroko dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Kamis kemarin, dalam babak perempat final Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis berhasil mengalahkan timnas Maroko dengan skor 2-0, sehingga lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi pemenang antara Belgia dan Spanyol.

Rabiot mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: "Kami tidak memiliki apa pun yang perlu ditakuti dari tim ini, itulah kesan yang kami rasakan selama bertanding."

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Ia menambahkan: “Bahkan saat mereka menguasai bola, kami tidak merasakan ancaman apa pun, karena kami lebih unggul dalam segala aspek teknis dan taktis.”

Dia melanjutkan: “Setelah pertandingan, saya berbicara dengan Rafael Raymond (petugas humas timnas Prancis), yang menegaskan kepada saya bahwa dia merasa tim ini sedikit kurang kuat dibandingkan edisi 2022.”

Rabiot mengakui bahwa ia sangat terkejut dengan gaya permainan Maroko, dengan mengatakan: “Mereka bermain dengan formasi pertahanan yang aneh; jarang sekali kami melihat mereka bermain seperti itu. Kami mengira mereka akan lebih berani, tetapi kami berhasil memprovokasi mereka, menekan mereka, dan unggul secara fisik, sehingga pada akhirnya mereka terpaksa mundur dengan cara seperti itu.”

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Mengenai kemungkinan menghadapi Spanyol di semifinal, Rabiot mengatakan: “Tentu saja saya berharap demikian, karena kami ingin membalas dendam kepada mereka dan kita lihat saja apa yang akan terjadi.”

Tim nasional Spanyol akan bertanding melawan Belgia pada Jumat malam ini, dalam rangkaian pertandingan perempat final Piala Dunia 2026.



