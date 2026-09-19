Pelatih asal Mesir, Tamer Abdel Qader Said, memenangkan gugatan internasionalnya melawan klub Saudi, Al-Tarji, di hadapan pengadilan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA".

Kooora mengetahui bahwa pengadilan FIFA memutuskan hak pelatih Mesir tersebut untuk memperoleh hak-hak finansialnya yang belum dibayarkan, ditambah dengan bunga yang timbul berdasarkan hukum Swiss.

Pengadilan FIFA dalam putusannya bersandar pada bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum pelatih tersebut, pengacara olahraga internasional Ralph Cherbel.

Kedua pihak yang bersengketa saling mengajukan pembelaan hukum dalam dua tahap di hadapan pengadilan FIFA, sementara hakim tunggal di kamar status pemain mengeluarkan keputusan menerima tuntutan-tuntutan finansial yang diajukan oleh pelatih tersebut.

FIFA menjatuhkan denda finansial kepada Al-Tarji Saudi yang harus dibayarkan kepada Federasi Internasional dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan keputusan tersebut, dan klub juga harus membayar hak-hak pelatih dalam waktu 45 hari, jika tidak maka klub akan dilarang untuk mendaftarkan pemain baru.