Pengacara Roberto Martínez bereaksi terhadap minat KNVB: "Jika Nigel de Jong menelepon, maka..."

Voetbal International telah menghubungi pengacara Roberto Martínez dan menanyakan kepadanya soal ketertarikan yang diduga datang dari tim nasional Belanda. Menurutnya, kesepakatan sangat tidak mungkin terwujud.

Pada Selasa malam, De Telegraaf memberitakan bahwa Nigel de Jong atas nama KNVB disebut telah berbicara dengan Martínez mengenai jabatan pelatih tim nasional Belanda.

Voetbal International kemudian menghubungi pengacara Martínez, Jesse de Preter. Menurutnya, sejauh ini belum ada apa-apa.

"Jika Nigel de Jong menelepon, kami akan berdiskusi. Tetapi secara tradisional KNVB memilih pelatih Belanda dan secara finansial saya menduga ekspektasinya sangat jauh berbeda. Saya tidak melihat bagaimana ini bisa menjadi sebuah kesepakatan," tulis VI mengutip ucapannya.

Martínez selama bertahun-tahun memimpin generasi emas Belgia, tetapi dalam periode terakhir ia adalah pelatih tim nasional Portugal. Di Piala Dunia musim panas lalu, ia secara mengecewakan tersingkir di babak 16 besar oleh juara dunia Spanyol.

Martínez memiliki hubungan yang hangat dengan Jordi Cruijff dan juga merupakan penganut filosofi sepakbola ayahnya, Johan. Bagaimana pembicaraan awal dengan pria Spanyol itu berjalan, untuk saat ini masih belum jelas.