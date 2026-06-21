Pengacara mengungkap apa yang dilakukan pasangan kerajaan di ruang ganti di Curaçao

Dick Advocaat sangat bangga dengan "timnya" Curaçao, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil meraih satu poin di Piala Dunia. Setelah pertandingan, Dick Advocaat berbincang dengan Voetbal International mengenai hasil imbang melawan Ekuador dan keributan yang terjadi setelah prestasi luar biasa yang diraih timnya.

''Sayang sekali kalian tidak melihat suasana di ruang ganti. Raja, Ratu, dan putri mereka. Orang-orang yang luar biasa, setidaknya menurut saya. Cara mereka berbaur dengan orang-orang. Mereka adalah orang-orang yang tulus. Saya senang bisa melihatnya dari dekat. Itu semua terjadi secara alami, bukan akting,'' kata Advocaat sambil memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian setelah pertandingan berakhir 0-0 di Kansas City.

Advocaat juga mengungkapkan bahwa pasangan Kerajaan itu ikut serta sepenuhnya dalam perayaan di ruang ganti. “Mereka ikut menari begitu saja. Saya tidak, tidak, tidak, saya harus berhati-hati soal itu. Saya bukan penari yang handal,” kata pelatih tim nasional berusia 78 tahun itu dengan nada bercanda.

Pelatih berpengalaman ini terutama merasa senang untuk Curaçao, terutama mengingat posisi negara debutan Piala Dunia ini sebagai negara sepak bola belum lama ini. “Dan kemudian mampu menampilkan performa seperti ini, melawan pemain-pemain yang bernilai ratusan juta. Taktik memang penting, tapi kiper (Eloy Room, red.), dia luar biasa. Kami sendiri juga punya cukup banyak peluang untuk mencetak gol, tapi sayangnya tidak dieksekusi dengan cukup baik. Di situlah terlihat perbedaan kualitasnya.”

Lalu ia langsung menambahkan: “Tapi jika kamu bisa mempertahankan skor 0-0 melawan tim seperti itu, itu luar biasa. Mereka tidak pernah mengalaminya. Di stadion seperti itu, dengan suasana seperti itu. Dan setelah pertandingan, pesta di ruang ganti. Emosi, musik, tarian. Saat itu kalian semua menjadi satu, kan.”

Advocaat sudah mengalami segalanya di dunia sepak bola, tapi tetap menganggap penampilan melawan Ekuador ini sangat istimewa. “Malam ini saya tidak meneteskan air mata. Tapi mungkin nanti akan terjadi. Ini adalah puncak baru, juga bagi saya sebagai pelatih. Mencapai hal seperti ini di bawah kondisi yang sangat sulit… luar biasa. Dan menurut saya, satu poin itu memang pantas. Kami juga punya peluang. Mereka sedikit lebih banyak, itu benar. Tapi di lini tengah mereka saja nilainya mencapai dua ratus juta.”

Berkat satu poin ini, Curaçao masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Namun, Advocaat memilih untuk tidak terlalu optimis. “Jangan terlalu terburu-buru,” kata pelatih asal Belanda itu, yang akan menutup fase grup pada Kamis melawan Pantai Gading.