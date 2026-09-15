Penemu Yamal temukan penerusnya, memicu persaingan antara Barcelona dan Real Madrid

Klub Barcelona akhirnya menemukan pemain yang bisa mengikuti jejak Lamine Yamal, tetapi kali ini datang dari Meksiko. Kesaksian perbandingan ini tidak datang dari seorang jurnalis atau agen, melainkan dari pria yang menemukan Yamal sendiri dan mengasahnya dengan tangannya.

Dalam pernyataan yang akan mengguncang kantor-kantor Camp Nou, Rafa Marquez, legenda Barcelona dan mantan pelatih tim cadangan serta pelatih timnas Meksiko saat ini, menempatkan bintang muda Gilberto Mora dalam satu keranjang yang sama dengan Lamine Yamal, seraya menegaskan bahwa apa yang ia lihat pada dirinya hari ini adalah salinan persis dari apa yang ia lihat pada Yamal sebelum ia meledak.

Pernyataan Marquez: "Mereka Merebutnya dari Saya dalam Sebulan"

Dalam sebuah wawancara yang dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Marquez mengenang kembali kenangannya saat melatih Barcelona Atletic untuk berbicara tentang bakat asal Meksiko yang berusia 17 tahun itu.

Marquez berkata: "Hal yang sama terjadi pada saya dengan Lamine Yamal. Saya mempromosikannya ke level yang lebih tinggi, kemudian mereka merebutnya dari saya dalam waktu sebulan. Gaya main keduanya mirip, dan karakteristik keduanya berdekatan."

Pelatih asal Meksiko itu menambahkan bahwa ia tidak akan mengesampingkan pemain mana pun karena usianya yang masih muda, dan bahwa satu-satunya tolok ukur adalah performa dan kontribusi di klubnya, sebagai isyarat yang jelas bahwa ia sedang mempersiapkan Mora untuk timnas senior.

Siapa Gilberto Mora, Yamal Meksiko?

Gilberto Mora adalah penyerang klub Tijuana, dan dianggap sebagai salah satu bintang paling menonjol pada Piala Dunia U-20 terakhir yang digelar di Cile, di mana ia memimpin timnas Meksiko dengan penampilan-penampilan yang mencolok.

Meski usianya masih muda, ia bermain sebagai penyerang serba bisa yang biasanya memulai dari sayap kiri, memiliki kemampuan menggiring bola dan kecepatan yang tinggi, serta mahir bermain dengan kedua kaki dengan sedikit keunggulan pada kaki kanan.

Kilaunya ini membuatnya masuk ke radar klub-klub besar Eropa, di mana namanya dikaitkan dengan Barcelona, Real Madrid, Arsenal, dan Manchester United, ditambah Inter Miami dari Amerika Serikat tempat Lionel Messi bermain. Agennya adalah wanita Brasil terkenal, Rafaela Pimenta.

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Barcelona Memantau, tetapi Belum Bergerak

Menurut surat kabar Spanyol itu, Barcelona telah memantau pemain tersebut sejak lama dan mendapat kekaguman besar di dalam manajemen sepak bola klub, tetapi hingga kini belum mengajukan tawaran resmi apa pun atau langkah konkret untuk mengontraknya.

Tampaknya pernyataan Rafa Marquez, pria yang sangat tahu bagaimana bakat luar biasa terlihat pada usia 17 tahun, bisa menjadi dorongan yang dibutuhkan Barcelona untuk bergerak sebelum Real Madrid atau salah satu raksasa Premier League menyambar permata lain yang sebenarnya berada dalam genggamannya.