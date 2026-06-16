Pendapat wasit... Apakah Mesir layak mendapatkan tendangan penalti saat melawan Belgia?

Situs "Archivo Far" asal Spanyol yang khusus menganalisis keputusan wasit, telah mengklarifikasi kontroversi seputar salah satu momen paling menonjol dalam pertandingan Mesir melawan Belgia di Piala Dunia 2026, di mana tim Mesir menuntut penalti.

Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, sempat menunjukkan kekesalannya terhadap keputusan wasit asal Brasil, Ramon Abate, setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 melawan Belgia. Ia menegaskan bahwa timnya dirugikan karena tidak diberikan tendangan penalti yang jelas setelah Ahmed Sayed "Zizo" dijatuhkan di dalam kotak penalti.

Hossam Hassan mengatakan setelah pertandingan: "Kami berhak atas tendangan penalti yang jelas, dan saya heran mengapa wasit tidak menganugerahkannya dan tidak memeriksa ulang video, dan jika itu untuk Belgia, wasit pasti akan menganugerahkannya."

Namun, penilaian wasit yang diterbitkan oleh situs "Arquivo Var" memiliki pandangan berbeda terhadap situasi kontroversial tersebut, dengan menegaskan bahwa insiden yang diprotes oleh para pemain timnas Mesir terjadi "di tepi area penalti", menjelaskan bahwa hal itu tidak memenuhi syarat untuk diberikan tendangan penalti karena terjadi di luar area tersebut.

Situs tersebut memberikan penilaian 6,5 dari 10 kepada wasit Brasil Ramon Abate, dengan menilai bahwa ia memimpin pertandingan dengan baik dan mampu mengimbangi intensitas pertandingan antara Belgia dan Mesir.

Laporan tersebut mencatat bahwa wasit menerapkan gaya wasit klasik, dengan intervensi pada waktu yang tepat dan membiarkan permainan terus berjalan sejauh mungkin, serta berhasil mengelola sebagian besar situasi disiplin dengan benar selama pertandingan.

Situs tersebut menilai bahwa Abate melakukan beberapa kesalahan penilaian yang terbatas pada babak pertama, namun ia menebusnya pada sisa pertandingan, sambil tetap mempertahankan kendali penuh atas jalannya pertandingan.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa kesalahan paling mencolok dari wasit adalah tidak memberikan kartu kuning yang jelas kepada salah satu pemain timnas Mesir setelah melakukan pelanggaran terhadap Jeremy Doku, dengan menilai bahwa momen tersebut merupakan catatan negatif utama dalam penampilannya.

"Archivo VAR" menyimpulkan evaluasinya dengan menegaskan bahwa wasit asal Brasil tersebut secara keseluruhan memimpin pertandingan dengan baik, dan bahwa situasi di mana tim Mesir menuntut tendangan penalti memang menjadi bahan protes, namun menurut pandangan situs tersebut, insiden tersebut terjadi di luar area penalti, sehingga keputusan untuk tidak memberikan tendangan penalti adalah tepat dari segi wasit.