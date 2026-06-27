"Pendapat Ahli" tentang Pertandingan Maroko dan Belanda

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menetapkan tim wasit yang akan memimpin pertandingan penentu antara tim nasional Maroko dan Belanda pada dini hari Selasa, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026, dengan menugaskan wasit asal Brasil, Wiltons Sampaio, untuk memimpin pertandingan di Stadion Kota Monterrey, Meksiko.

Sampaio akan memimpin pertandingan tersebut dibantu oleh rekan senegaranya, Bruno Peres, sebagai asisten wasit pertama, dan Bruno Bosquilia sebagai asisten wasit kedua, sementara tugas wasit keempat dipercayakan kepada Christian Garay dari Chili, dan tugas wasit kelima kepada rekan senegaranya, José Ritamal.

Sampaio dianggap sebagai salah satu wasit terkemuka di kancah internasional, setelah mengumpulkan pengalaman luas dalam memimpin pertandingan-pertandingan besar di ajang kontinental dan dunia, yang menjamin kualitas teknis tinggi pada pertandingan yang dinantikan ini mengingat sensitivitas kompetitifnya.

Wasit ini sebelumnya telah memimpin pertandingan pembuka turnamen antara Meksiko dan Afrika Selatan.