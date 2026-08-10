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Penangkapan akibat rumor Galatasaray dan bintang Bayern

Transfers
Super Lig
J. Musiala
Galatasaray
Bayern Munich
Bundesliga
Turki
Jerman

Jurnalis Turki Burhan Can Terzi ditahan atas tuduhan menyebarkan informasi yang menyesatkan terkait kesepakatan Galatasaray dengan Jamal Musiala, bintang Bayern Munich.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa jurnalis Burhan Can Terzi memberikan keterangannya di Direktorat Keamanan Istanbul, lalu dibawa ke pengadilan, yang setelah itu memutuskan untuk membebaskannya.

Galatasaray telah membantah informasi yang disebarkan Burhan Can Terzi dalam dua kesempatan, namun jurnalis Turki itu tetap bersikeras atas kebenaran apa yang ia sebarkan. 

Galatasaray menuduh Terzi berupaya menyebarkan informasi yang menyesatkan dan mencoreng pengelolaan berkas transfer oleh klub Turki tersebut.

Menimbulkan kemarahan di dunia sepak bola dan pers, Terzi ditempatkan dalam tahanan, dalam kerangka penyelidikan yang dimulai oleh Kantor Kejaksaan Utama di Bakırköy, terkait tindak pidana penyebaran informasi menyesatkan secara terbuka, dan setelah itu ia dibebaskan.

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Jamal Musiala, yang berusia 23 tahun, terikat kontrak dengan Bayern Munich hingga musim panas 2030.

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