José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan daftar skuad timnya sebagai persiapan menghadapi Rayo Vallecano, Sabtu besok, dalam laga pekan kelima Liga Spanyol. Daftar tersebut menandai kembalinya bek Raúl Asencio setelah absen lebih dari sebulan karena cedera.

Asencio kembali ke daftar skuad Real Madrid setelah sekitar satu setengah bulan absen, menyusul pemulihannya dari cedera otot yang dialaminya pada otot rektus femoris, sebelum akhirnya mengalami kambuh lagi pada bagian tulang kaki.

Bek berkebangsaan Spanyol itu hingga kini belum tampil sama sekali di bawah asuhan Mourinho, namun kembalinya ia ke latihan bersama tim dalam beberapa hari terakhir, serta partisipasinya secara normal dalam sesi latihan menjelang laga melawan Rayo Vallecano, memberinya lampu hijau untuk bergabung dalam daftar skuad pertandingan.

Kembalinya Asencio datang pada waktu yang penting bagi Mourinho, yang akan mendapatkan opsi tambahan di jantung pertahanan, di tengah padatnya jadwal pertandingan dan beruntunnya laga Liga Spanyol pada pertengahan pekan.

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Musim panas yang bergejolak

Kembalinya Asencio menutup lembaran musim panas yang penuh peristiwa bagi bek muda Real Madrid tersebut, setelah ia sempat nyaris hengkang dari klub sebelum cedera menghentikan segala pergerakan terkait masa depannya.

Di sisi hukum, Asencio beberapa hari lalu mengetahui bahwa ia dinyatakan tidak bersalah dalam kasus terkait video yang menyeretnya, namun pada saat yang sama ia dinyatakan bersalah atas mengemudi di bawah pengaruh alkohol di Pulau Gran Canaria pada Agustus lalu.

Mourinho sebelumnya telah mengungkapkan kemarahannya atas perilaku Asencio, dengan mengatakan, "Pemain Real Madrid tetaplah pemain Real Madrid selama 24 jam. Apa yang kau lakukan di luar klub bisa merusak reputasimu dan reputasi klub, dan aku tidak senang."

Kini, setelah kembali memulihkan kebugaran fisiknya, fokus Asencio kembali tertuju pada sepak bola, di tengah keinginan untuk membuktikan diri dan mendapatkan kesempatan bersama Real Madrid di bawah asuhan Mourinho.

Sementara itu, trio Éder Militão, Ferland Mendy, dan Rodrygo masih terus absen dari daftar skuad Real Madrid untuk laga ini.

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Daftar skuad Real Madrid

Penjaga gawang: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Lini pertahanan: Asencio, Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries.

Lini tengah: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch.

Lini depan: Vinícius, Endrick, Mbappé, Espí, Brahim Díaz, Diomandé.