Penampilan Kedelapan... Mahmoud Ashour, Raja "Al-Far" di Piala Dunia 2026

Komite Wasit Utama Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memilih wasit internasional asal Mesir, Mahmoud Ashour, sebagai bagian dari tim wasit untuk pertandingan antara Spanyol dan Belgia yang dijadwalkan berlangsung di babak perempat final Piala Dunia 2026.

Pertandingan besar antara dua tim Eropa ini akan digelar pada pukul 10 malam waktu Kairo di Stadion Los Angeles, kota Englewood, dan dipimpin oleh tim wasit asal Inggris yang dipimpin oleh Michael Oliver sebagai wasit lapangan.

FIFA menugaskan Ashour sebagai wasit video cadangan dalam pertandingan tersebut, sehingga ia terus menorehkan kehadiran yang menonjol di Piala Dunia ini.

Penampilan ini merupakan yang kedelapan baginya dalam mengelola teknologi video selama turnamen, sehingga menjadikannya wasit dengan partisipasi terbanyak di ruang VAR pada edisi saat ini.

Penggunaan berulang kali terhadap Ashour menegaskan kepercayaan Komite Wasit FIFA terhadap kompetensi wasit Mesir tersebut serta pengalamannya yang luas di level tertinggi, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial di babak gugur.

Tim wasit pertandingan ini terdiri dari: Michael Oliver dari Inggris sebagai wasit lapangan, dibantu oleh Stuart Burt sebagai asisten pertama, Maringo James sebagai asisten kedua, Ramon Abate sebagai wasit keempat, dan Rafael Alves dari Brasil sebagai asisten wasit cadangan.

Sedangkan di ruang Video Assistant Referee (VAR): wasit utama VAR adalah Gilet Garder dari Inggris, dibantu oleh Ivan Pepek dari Kroasia dan Decerson Joe sebagai asisten, sementara Mahmoud Ashour dari Mesir dan Antonio Garcia bertindak sebagai wasit cadangan VAR.