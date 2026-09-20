Jamie Carragher, mantan bintang Liverpool, meyakini bahwa Florian Wirtz, bintang The Reds, harus dicoret, setelah "salah satu penampilan terburuknya" dengan seragam tim Merah tersebut dalam pertandingan melawan Bournemouth pada Minggu malam, yang berakhir dengan kemenangan Liverpool (1-0).

Bintang Jerman yang bernilai 116 juta pound sterling itu mengecewakan harapan sejak bergabung dari Bayer Leverkusen, dan Carragher sama sekali tidak terkesan dengan penampilannya bersama The Reds.

Carragher mengatakan, dalam podcast Jamie Carragher yang baru: "Itu adalah salah satu penampilan terburuk yang pernah saya lihat darinya dengan seragam Liverpool".

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip oleh surat kabar "Daily Mail": "Saya telah mengkritik minimnya statistiknya. Tetapi biasanya ketika Anda menyaksikan Wirtz, Anda akan menemukannya sebagai pemain yang anggun dan rapi, yang mempertahankan bola, dan ada hal-hal yang Anda sukai darinya. Ia keluar dari situasi-situasi sulit yang biasanya Anda perkirakan pemain Anda akan kehilangan bola di dalamnya".

Ia melanjutkan: "Tetapi alasan yang membuat saya khawatir adalah karena saya tidak menganggap Wirtz dalam kondisi buruk sejak kedatangannya ke Liverpool. Justru, saya pikir apa yang kita lihat inilah dirinya yang sebenarnya".

Komentar Carragher mengungkapkan betapa sedikitnya yang telah dilakukan Wirtz untuk meyakinkan orang akan bakatnya di Inggris, di mana pakar Sky itu menambahkan bahwa ia sama sekali tidak melihat "bagaimana ia akan membahayakan" tim-tim lawan.

Carragher menambahkan dalam rangka penilaian pedasnya: "Saya rasa jurang yang harus ia lewati untuk membenarkan apa yang orang perkirakan darinya terlalu besar. Anda tidak bisa sampai ke sana".

Ia melanjutkan: "Bahkan jika ia sedikit membaik dan sampai ke sana, ia tetap saja bukan apa yang Liverpool kira akan mereka dapatkan".

Ia meneruskan: "Persoalannya tidak terbatas pada Wirtz seorang saja, melainkan meluas ke dampak-dampak lain. Sebab ketika ia bermain di posisi pengatur serangan, itu berarti Dominik Szoboszlai harus bermain di lini tengah. Saya tidak menganggap Szoboszlai seorang gelandang, saya tidak berpikir begitu".

Pelatih Liverpool Andoni Iraola kini bersiap menghadapi jeda internasional selama tiga pekan dengan banyak hal untuk dipikirkan sebelum kembali ke persaingan melawan pemuncak klasemen liga Manchester City pada 11 Oktober.

Carragher menambahkan: "Iraola harus mengambil keputusan di sini. Wirtz tidak akan masuk dalam tim saya di Liverpool".

Ia menuturkan: "Saya rasa pertandingan melawan Bournemouth adalah pertandingan penting bagi Wirtz. Karena jika ia tidak tampil bagus (melawan Bournemouth), maka ia akan mendapatkan istirahat selama tiga pekan".

Ia menyusul: "Pada saat kami kembali, kami sudah akan memasuki bulan Oktober. Dan sebelum kami menyadarinya, Natal akan tiba dalam enam hingga delapan pekan, atau kami akan merasa seolah-olah mendekati Natal. Ia harus melakukan sesuatu!".

Ia menutup pernyataannya: "Wirtz tidak akan masuk dalam tim saya di Liverpool. Adapun dalam pertandingan melawan Manchester City di kandang kami, saya tidak bisa memainkannya di dalam tim".

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