Xavi Hernández diperkenalkan pada Selasa siang sebagai pelatih baru tim nasional Belanda. Pada konferensi pers pertamanya dalam jabatan itu, pemirsa langsung menyoroti satu hal: menurut banyak orang, pria Spanyol itu berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik, dan perbandingan pun cepat diarahkan kepada pelatih Ajax, Míchel Sánchez.

Jurnalis De Telegraaf Jeroen Kapteijns juga melihat perbedaan itu. "Pelatih baru tim nasional, Xavi Hernández, setidaknya jauh lebih lancar berbicara dalam bahasa Inggris dibanding pelatih Ajax, Míchel. Itu jelas menjadi nilai plus besar dalam komunikasi," tulisnya di X.

Seorang pemirsa lain juga melihat bahwa Xavi nyaris tidak mengalami kesulitan dengan bahasa tersebut: "Para jurnalis justru lebih kesulitan dengan bahasa Inggris mereka daripada Xavi."

Selain penguasaan bahasa Inggrisnya, sikap sang pelatih baru juga langsung memberi kesan. "Xavi langsung punya wibawa, itu bagus untuk dilihat," tulis William-James di X.

Xavi membuka konferensi persnya dengan menekankan ikatannya dengan Belanda. "Seperti yang kalian tahu, saya punya banyak koneksi dengan negara ini. Perasaan saya hari ini adalah bahwa saya sedang pergi ke universitas sepak bola. Dalam karier saya sebagai pemain dan sebagai pelatih, saya telah belajar banyak," kata pria Catalan itu.

Sang pelatih kemudian menyatakan keyakinannya terhadap generasi Oranje saat ini. "Secara pribadi saya sangat percaya pada generasi ini. Seperti yang kalian tahu, kami punya banyak talenta, tetapi yang paling penting bagi saya adalah menciptakan sebuah tim, sebuah kelompok, dan sebuah keluarga besar, agar kami bisa bersaing dengan baik."

Xavi juga langsung tidak menyisakan keraguan soal gaya bermain yang diinginkannya. "Secara teknis sepak bola, kami ingin menjadi tim yang sangat berani, mendominasi pertandingan, dan mengambil inisiatif saat menguasai bola. Pada saat yang sama, tujuan kami adalah menunjukkan kepada semua orang sebuah tim dengan gairah, hasrat, dan ambisi. Itu sangat penting bagi saya sebagai pelatih."







