Dusan Tadic sejauh ini belum mampu memberi kesan pada debut Eredivisie-nya bersama NEC. Tim asal Nijmegen itu menjalani babak pertama yang dramatis melawan Telstar dan tertinggal 0-2 di kandang sendiri. Penampilan pemain Serbia berusia 37 tahun itu pun mendapat banyak kritik di media sosial dan dari para suporter NEC.

Telstar hanya membutuhkan setengah menit di De Goffert untuk membuka skor. Setelah lemparan ke dalam jarak jauh, Soualhia menyundul perpanjangan bola ke arah Patrick Brouwer, yang tetap tenang dan menaklukkan kiper NEC Gonzalo Crettaz. Setelah itu, NEC berupaya keras mencari gol penyama kedudukan dan mendapatkan peluang melalui, antara lain, Tjaronn Chery dan Sami Ouaissa, tetapi gagal memanfaatkannya.

Alih-alih menyamakan skor, tim tamu justru menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-24. Brouwer memberi umpan kepada Rui Mendes, yang melengkungkan bola dengan indah ke pojok jauh dan membawa Telstar unggul 0-2. NEC kemudian mencoba kembali ke dalam pertandingan, tetapi sangat kesulitan untuk benar-benar membuat kiper Ronald Koeman junior bekerja keras.

Tadic untuk sementara belum bisa menjadi pembeda. Pemain berpengalaman itu nyaris tidak terlihat dalam permainan pada 15 menit pertama dan terutama memperlihatkan ketidakpuasannya terhadap penampilan timnya lewat gestur. Di X, para penonton pun terang-terangan mempertanyakan apa lagi yang bisa ditambahkan sang penyerang: "Tadic jadi starter menggantikan Linssen, ya, itu berarti kualitas tim turun cukup banyak. Buktinya terlihat di lapangan," tulis seorang penonton.

Penonton lain juga melihat perbedaan yang jelas dengan opsi-opsi penyerangan NEC lainnya. "Tetap ada bedanya, Tadic atau pemain Jepang itu (Koki Ogawa, red.) di posisi striker," bunyinya, sementara penonton lain menanggapi: "Ya, Linssen di bangku cadangan, maka beginilah jadinya dengan Tadic." Ekspektasi terhadap nama besar pemain Serbia itu juga disinggung dengan nada menyindir: "Mana pertunjukan besar Tadic?"

Kembalinya Tadic ke Eredivisie juga memicu reaksi dari kubu Amsterdam. Seorang suporter Ajax merujuk pada suara-suara dari fans yang ingin melihat mantan kapten itu kembali ke Johan Cruijff ArenA: "Semoga orang-orang yang ingin Tadic kembali ke Ajax juga menonton NEC-Telstar." Sentimennya pun jelas: para penonton menilai Tadic dalam penampilan pertamanya untuk NEC masih hampir tidak menunjukkan alasan mengapa begitu banyak ekspektasi mengiringi kedatangannya.

Kritik keras juga muncul di forum suporter SV NEC. "Chery dan Tadic, keduanya sudah tidak bisa mengikuti level permainan lagi," tulis seorang suporter, lalu fan lain menyatakan bahwa masalah NEC "hari ini terlihat sangat jelas dan menyakitkan". Suporter ketiga juga sangat tidak terkesan dengan dua pemain berpengalaman di lini depan itu: "Tadic dan Chery berjalan gontai di depan. Sungguh pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat."

El Ahmadi soal Tadic

Analis ESPN Karim El Ahmadi juga belum terkesan dengan Tadic saat jeda pertandingan. "Saya harus bilang: ini sangat sulit baginya. Dia tidak terlalu masuk ke dalam permainan," kata mantan gelandang itu. "Yang menjadi andalannya adalah menerima bola lalu membuat orang-orang di sekelilingnya bergerak. Jika dia berada di kotak penalti, dia harus bisa menahan bola, tetapi begitu banyak pemain Telstar yang langsung menempelnya."