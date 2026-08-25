Pemilik klub Inggris ditangkap atas tuduhan prostitusi!

Jed York, pemilik utama tim San Francisco 49ers di liga futbol Amerika sekaligus pemilik saham di klub Leeds United dan Glasgow Rangers, menerima pukulan hukum setelah ditangkap di negara bagian Ohio terkait sebuah kasus yang berhubungan dengan prostitusi.

Berdasarkan dokumen resmi, polisi menangkap York di kota East Palestine, negara bagian Ohio, setelah ia merespons sebuah iklan palsu di situs prostitusi yang dibuat polisi dalam sebuah operasi penyamaran, dan menyepakati pertemuan dengan seorang perempuan dengan imbalan 140 dolar.

Sebelumnya, polisi telah menyusup ke situs tersebut dan memasang iklan-iklan palsu, sebelum menjangkau York saat ia menuju lokasi yang telah disepakati, di mana mereka menemukan ponsel yang digunakan untuk mengatur pertemuan yang diduga terjadi itu berada dalam genggamannya.

Meski tuduhan awalnya adalah menghasut prostitusi, kasus itu berakhir dengan reklasifikasi dakwaan menjadi mengganggu ketertiban umum dan kepemilikan alat kriminal, dalam sebuah kesepakatan dengan pihak penuntut.

York menyatakan dirinya tidak bersalah atas kedua tuduhan tersebut, sementara otoritas Kabupaten Columbiana menyatakan menyita 160 dolar dari tangannya dan mengalihkan jumlah itu kepada satuan tugas pemberantasan perdagangan manusia di Mahoning Valley, sesuai dengan kesepakatan.

Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa York menyelesaikan sebuah pelatihan daring, tanpa mengungkapkan sifat dari program yang dijalaninya.

Liga futbol Amerika mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa pihaknya mengetahui kasus tersebut, seraya menyebutkan bahwa mereka akan meninjaunya sesuai dengan kebijakan perilaku personal yang berlaku di kompetisi itu.

Di sisi lain, klub San Francisco 49ers menyatakan bahwa kasus tersebut telah menjadi persoalan hukum yang sudah dituntaskan, sehingga mereka tidak akan memberikan komentar lebih lanjut untuk saat ini.

York dijatuhi hukuman penjara dua hari, di samping denda sebesar 1.150 dolar, sehingga kasus itu berakhir secara hukum setelah serangkaian proses yang dimulai dengan penangkapannya di Ohio.

York merupakan salah satu nama paling menonjol di dunia olahraga Amerika, karena ia menjabat sebagai CEO San Francisco 49ers pada 2010, serta memiliki saham di klub Leeds United dan Rangers, dengan kekayaan pribadinya diperkirakan mencapai sekitar 500 juta dolar, sementara kekayaan keluarganya mencapai sekitar 8,5 miliar dolar.